Sommatino. Gran successo la vaccinazione anti Covid dei bambini dai 5 agli 11 anni

SOMMATINO. Ha riscosso un gran successo la vaccinazione dei bambini di età compresa tra 5 e 11 anni a Sommatino. Il sindaco Elisa Carbone, commentando l’iniziativa, ha sottolineato: “Esserci insieme per la nostra comunità; i sorrisi e gli sguardi parlano per noi”.

In effetti, l’iniziativa è riuscita benissimo grazie al contributo non solo della Croce Rossa Italiana e dell’Associazione Nazionale Carabinieri, ma anche dell’ABIO e del personale sanitario ed amministrativo dell’ASP di Caltanissetta che hanno contribuito alla giornata per le vaccinazioni dei bambini dai 5 agli 11 anni, accompagnandoli con il gioco e l’allegria.