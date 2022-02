Sommatino. Firmato il contratto con la ditta che realizzerà i lavori nella scuola media di vicolo Settembrini

SOMMATINO. “Firmato il contratto con la ditta che realizzerà i lavori della scuola media di vicolo Settembrini. Grazie al finanziamento di 2.022.181 euro che abbiamo ottenuto anche questa scuola sarà ristrutturata e messa a norma”.

Lo ha reso noto il sindaco Elisa Carbone. “Dopo le tante difficoltà che abbiamo superato – ha detto – dopo i rallentamenti che abbiamo subito a causa del Covid-19, stiamo finalmente realizzando le opere per cui ci siamo impegnati, che sono fondamentali per il nostro paese, per garantire una scuola migliore e più sicura ai nostri studenti”.