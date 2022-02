Sicilia, covid: 7.852 i positivi, 10 i morti

Sono 7.852 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 43.032 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 7.405. Il tasso di positivita’ sale al 18,2 ieri era al 15,7%. I dati, che erano stati resi noti prima, sono stati ora corretti dal ministero della Salute. L’isola e’ al quarto posto per contagi.

Gli attuali positivi sono 270.939 con un aumento di 5.793 casi. I guariti sono 2.049 mentre le vittime sono 10 e portano il totale dei decessi a 8.790. Sul fronte ospedaliero sono 1.523 ricoverati, con 19 casi in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 127, con un caso in meno rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province: Palermo con 1.067 casi, Catania 1.400, Messina 1.037, Siracusa 716, Trapani 2.093, Ragusa 552, Caltanissetta 399, Agrigento 434, Enna, 154.