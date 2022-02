Santa Caterina. Prorogato il termine per la presentazione delle istanze per il servizio civile al 10 febbraio

SANTA CATERINA. E’ stato prorogato entro le ore 14 del 10 febbraio il termine per la presentazione delle istanze online per partecipare alla selezione per il servizio civile. Lo ha comunicato il sindaco Giuseppe Ippolito. La proroga è stata disposta in quanto ci sono ancora posti disponibili.

Il titolo del progetto di servizio civile è “Dimensione Anziani”. Destinatari del percorso progettuale sono 12 giovani di età compresa tra 18 e 28 anni (28 anni e 364 giorni). Tra i requisiti da possedere c’è il possesso della maturità di scuola media secondaria superiore, il godimento dei diritti civili e politici, essere in possesso della cittadinanza italiana. Anche i requisiti dovranno essere in possesso alla data di scadenza delle domande. Non può partecipare chi presti o abbia già prestato servizio di volontariato civile o abbia interrotto il servizio volontario prima della scadenza.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domande on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Per maggiori informazioni è possibile collegarsi al link https://www.aressfabiola.it/…/132-bando-servizio-civile. Per informazioni aggiuntive e supporto nella compilazione della domanda è possibile contattare il numero 091-8145381.