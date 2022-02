Ragazzino di 11 anni sogna di entrare nell’Arma e realizza disegno con messaggio: “Anche se non indossi una divisa, ricorda: tu puoi cambiare le cose se hai un cuore”

Lui è un ragazzino di appena 11 anni, si chiama Giuseppe ed ha in cuor suo un grande sogno: entrare a far parte della famiglia dell’Arma dei Carabinieri.

Intanto, vive la sua vita di undicenne con impegno e altruismo, come testimonia il messaggio puro e intenso che ha donato, in un disegno, ai Carabinieri di Roseto Valfortore, in provincia di Foggia. “Anche se non indossi una divisa, ricorda: tu puoi cambiare le cose se hai un cuore”, è la scritta che l’undicenne ha donato ai Carabinieri.

Un gesto lodevole che è arrivato dal cuore e, in quanto tale, da condividere con tutti perché, in fondo, al suo interno c’è non solo l’ammirazione di un ragazzino per l’Arma, ma l’essenza stessa dell’essere Carabiniere e della quotidiana condivisione dei valori dell’Arma.