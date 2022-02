Ottima performance del nisseno Matteo Lipani ad “Avanti un altro” su Canale 5: si ferma ad un… passo dai 250mila euro

“Esperienza indimenticabile, il mio unico scopo è stato divertirmi ed essere me stesso . Riuscire ad arrivare al gioco finale è stata la mia vittoria. Vi assicuro che da casa è tutto molto più semplice. L’emozione di essere lì seduto in finale è stata troppo forte e ho avuto difficoltà a concentrarmi”. Così il giovane nisseno Matteo Lipani ha commentato la sua partecipazione come concorrente alla nota trasmissione televisiva “Avanti un altro” in onda su Canale5, condotta da Bonolis insieme all’inseparabile Luca Laurenti.

Lipani ha preso parte alla puntata andata in onda domenica 27 febbraio alle 18:45, nella quale è riuscito a sedersi come campione di giornata con 150.000 euro e ha partecipato al gioco finale per cercare di vincerne 250.000. A Matteo è uscita la Bonas ed è riuscito a pescare 75mila euro che si sono raddoppiati a 150 mila euro. Poi arrivato al gioco finale, montepremi 250 mila euro, avrebbe dovuto dare le risposte sbagliate a Paolo Bonolis però sfortunatamente l’emozione lo ha tradito.

Ecco il gioco finale https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/avantiunaltro2022/il-gioco-finale-di-matteo_F311233101050C02