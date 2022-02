Nel Parco delle Madonie salvato dai volontari del Corpo Forestale un daino rimasto ferito

Il Corpo Forestale ha tratto in salvo un daino ferito poiché era rimasto impigliato in una rete in contrada Piano Pomo, nel parco delle Madonie. L’animale era stato avvistato da due escursionisti che erano riusciti a liberarlo dalla trappola, ma avevano constatato che non ce la faceva a camminare per le ferite procuratesi nel tentativo di liberarsi.

Allora i due escursionisti hanno chiamato una pattuglia della forestale in servizio a valle. Il personale del distaccamento di Castelbuono, con due volontari, è riuscito a raggiungere la zona, non senza difficoltà, e a soccorrere l’animale che era ormai allo stremo delle forze. Il daino è stato immobilizzato e trasportato presso il Centro Recupero Fauna Selvatica di Ficuzza, dove sarà sottoposto alle cure del caso.