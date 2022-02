Nascondeva cocaina nel clacson della propria auto. Arrestato dalla Polizia

La droga spesso viene nascosta, e ritrovata, nei posti più singolari ed impensabili. Posti che, tuttavia, vengono lo stesso scoperti dall’occhio attento delle forze dell’ordine. Così come avvenuto grazie ad alcuni poliziotti del Commissariato Mirafiori a Torino nel momento in cui hanno notato un’auto con due persone a bordo parcheggiata in strada delle Cacce.

I poliziotti si sono avvicinati all’auto ed hanno avviato i controlli alle due persone a bordo. I due si sono mostrati reticenti al controllo, ma i poliziotti all’interno del clacson dell’auto hanno scoperto che vi erano occultate 11 palline di cocaina.

Immediatamente sono scattate le perquisizioni domiciliari. A casa del proprietario dell’auto, un trentenne, i poliziotti hanno trovato altro stupefacente: 14 grammi di cocaina e quasi una trentina di marijuana. L’uomo è stato tratto in arresto per la detenzione della droga. L’altra persona in auto, invece, è stata sanzionata amministrativamente per il possesso di una modica quantità di marijuana rinvenuta all’interno di una pertinenza della propria abitazione.