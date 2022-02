Italia, abusò di sorelline che non avevano compiuto dieci anni: condanna definitiva per ‘zio’

Arrestato, dopo la condanna definitiva a sette anni di reclusione, lo ‘zio’ che aveva compiuto atti sessuali con due sorelline di nemmeno dieci anni. A condurre l’extracomunitario nel carcere delle Sughere, dove scontera’ la pena, la squadra mobile della questura di Livorno. Gli episodi si riferiscono a circa 10 anni fa, quando l’uomo, amico di famiglia dei genitori delle bambine, che lo ospitavano abitualmente nella loro abitazione, aveva iniziato a rimanere da solo a casa con le piccoline, affidategli dagli stessi genitori, che si fidavano di lui ed erano entrambi impegnati per lavoro.

Cosi’ l’uomo aveva iniziato ad allungare le mani, prima sulla bambina piu’ grande, quindi, quando la sorellina piu’ piccola era un pochino cresciuta, anche su di lei. I fatti erano stati appresi quasi casualmente da una donna che si occupava anche lei delle due bambine, cui erano state raccontate dalla maggiore, con atteggiamento ‘imbarazzato’, e che aveva denunciato il tutto alla polizia.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Livorno, hanno consentito un primo arresto dell’uomo e il rinvio a giudizio con il processo. Il tribunale di Livorno aveva inflitto in primo grado una condanna a 7 anni per atti sessuali con minorenne aggravati (non avendo le vittime ancora compiuto 10 anni) e continuati. La sentenza confermata in Appello e’ diventata ora definitiva. Oltre alle pene accessorie, l’uomo al termine della detenzione sara’ sottoposto alla misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio nazionale.