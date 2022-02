Il Comune di Mussomeli si oppone al pagamento e vince in tribunale

MUSSOMELI – Il Comune non paga la bolletta e va in tribunale ed è vittoria. La notizia la dà compiaciuto il sindacdo Catania. “ L’impegno della nostra Amministrazione prosegue incessante anche sul fronte del risanamento finanziario del comune. Altro obiettivo fondamentale raggiunto ieri, grazie alla sentenza nr. 75/2022 del Tribunale di Caltanissetta che, accogliendo le tesi difensive dell’Avv. Francesca Misuraca sulla irregolarità delle cessioni dei crediti operate da alcune società erogatrici del servizio elettrico, ha notevolmente ridotto la pretesa della società di factoring nei confronti del Comune, abbattendo sensibilmente il debito di quest’ultimo da 421 a 182 mila euro. Dunque, ci sarà un significativo risparmio sull’importo che il comune dovrà sborsare per saldare il debito maturato ed ancora da liquidare nei confronti dei fornitori di energia elettrica per il periodo del dissesto e quello immediatamente successivo. Ringrazio l’Avv. Francesca Misuraca, incaricata dalla mia Amministrazione, per averci supportato legalmente con competenza, tenacia e professionalità”