Covid , il crollo dei tamponi: in meno di un mese -40,8%. Dopo il boom post vacanze di Natale, diminuzione costante

Non più le code di una volta davanti a farmacie e Asl. Tutti a fare un tampone per conoscere la positività al Covid, naturalmente, per sintomi o per un contatto, più o meno sospetto, per avere il Green pass base o magari solo perchè “voglio stare tranquillo” prima di una serata in compagnia.

Complici la fine dei cenoni e delle festività natalizie, il picco dei contagi scavallato e la regressione del virus, le regole semplificate per le scuole, quella che per alcuni addetti ai lavori era diventata una (redditizia, per molte farmacie) tampone-mania ha lasciato via via il passo alla normalità: i marciapiedi si sono svuotati, finiti gli assembramenti di fronte ai gazebo bianchi sulle strade, ormai molti chiusi oa mezzo servizio.

A testimoniarlo sono i numeri, che certificano il crollo dei test, tra molecolari e antigenici rapidi: -40,8% in poco meno di un mese, dai totali 7.638.066 della settimana 10-16 gennaio ai 4.522. 069 della settimana appena trascorsa 7-13 febbraio. Dopo il boom post vacanze di Natale è stato un calare costante: 7.409.388 nella settimana 17-23 gennaio (-2,99% sui sette giorni precedenti), 6.922.528 nel 24-30 (-6,57%), 6.023.076 nella settimana 31 gennaio-6 febbraio (-12,99%), 4.522.069 la scorsa settimana (-24,92%)