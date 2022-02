Covid, Figliuolo: “Virus arretra, ora torni normalità in ospedali”

“Le curve di contagi e ricoveri continuano a calare. Il virus però circola ancora. Bisogna tenere alta l’attenzione ora che entriamo in una fase più favorevole, in cui le risorse sanitarie potranno essere ribilanciate verso la loro naturale destinazione: la cura delle patologie gravi e la prevenzione”. Così in un’intervista a Repubblica il commissario per l’emergenza Covid Francesco Figliuolo.

Per Figliuolo “L’accelerazione sulle terze dosi in autunno ci ha messo al riparo dalle peggiori conseguenze di Omicron”. Il commissario poi lancia un’occhiata al futuro: “Quasi tutte le fasce d’età sono vicine al 90%. Ora tocca ai bambini, ancora al 34%. Il vaccino è importantissimo anche per loro”. Quando li ha incontrati, negli hub pediatrici, Figliuolo non li ha trovati spaventati: “Più che altro incuriositi dal mio cappello da alpino”. Poi una battuta scherzosa su Sanremo. Anche se al momento la quarta dose per tutti non è prevista e gli hub andranno a esaurire il loro lavoro, non dirigerà il prossimo Sanremo. “Anche se ho gradito l’invito di Fiorello”, spiega Figliuolo