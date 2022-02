Caltanissetta, Rotary Club dona 4 tablet per gli studenti della “Vittorio Veneto”

La lotta alla povertà culturale non si può né si deve fermare, soprattutto in questi ultimi anni in cui l’emergenza sanitaria ha giocato un ruolo determinante su quella economica.

Prima bastava alzarsi di buon mattino, prepararsi e andare a scuola, con mezzi privati o a piedi. Da quando, invece, per “entrare” in classe è stato necessario avere un dispositivo elettronico tutto è diventato ancora più complicato. Il tablet o il pc sono diventati strumenti fondamentali dei quali non poter fare a meno.

Lo sanno bene i soci del Rotary Club di Caltanissetta che in questi ultimi mesi hanno già acquistato e donato ben 18 tablet a istituti scolastici della città ai quali si sono aggiunti quelli consegnati questa mattina a Laura Zurli, dirigente del comprensivo “Vittorio Veneto” di Caltanissetta.

I dispositivi, adesso, sono di proprietà della scuola e verranno distribuiti in comodato d’uso agli studenti dell’istituto comprensivo a discrezione del personale scolastico secondo le effettive necessità delle famiglie che ne faranno richiesta.

Strumenti che diventeranno supporti fondamentali dei quali potranno beneficiare gli alunni che, finalmente, potranno svolgere le attività scolastiche beneficiando delle stesse opportunità dei compagni di classe.

Alla consegna di questa mattina, oltre la dirigente Laura Zurli e la vicaria Antonella Palumbo, erano presenti il Presidente del Rotary Club Caltanissetta Francesco Daina, la segretaria Maria Gabriella Russo, il segretario Giuseppe Savona e i soci Giuseppe Giannone, Giuseppe Sagone, Enrico Curcuruto e Tiziana Amato (insieme nella foto)

Non si tratta della prima donazione che il club service effettua in questo istituto. Già nei mesi passati era stato acquistato e donato un kit didattico che comprendeva materiale scolastico di vario genere.

“La Vittorio Veneto è una scuola che rappresenta un presidio culturale molto importante – ha sottolineato la dirigente ringraziando i soci del club service -. Dare maggiore attenzione a questi studenti significa garantire a tutti i bambini e gli adolescenti di Caltanissetta una vera eguaglianza nella formazione”.

Per far crescere la società in modo uniforme, infatti, non sempre è utile distribuire in modo numericamente eguale a tutti. E’ necessario, al contrario, discernere tra le reali esigenze del singolo e andare a colmare le carenze per ridurre o annullare le disuguaglianze che si riscontrano. Questa è l’opportunità che restituisce il vero senso dell’equità.