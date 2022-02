Caltanissetta, Giammusso: supportiamo le imprese da “Investo al Centro” alla Zona Industriale

“Investire al Centro” con il contributo economico del Comune di Caltanissetta. Un’iniziativa promossa dall’amministrazione e finalizzata alla riqualificazione del Centro Storico attraverso l’apertura di attività commerciali, artigianali, culturali e di somministrazione alimenti e bevande al fine, preferibilmente, dello svolgimento di attività di diretta utilità per i turisti e i visitatori della Città.

Un progetto basato sulla delibera della Giunta municipale n. 184 del 29/12/2021 che prevede l’assegnazione di contributi economici fino a 8 mila euro per ciascuna attività avviata che risponda ai requisiti previsti dal bando.

“L’idea di base è quella di concretizzare un investimento che sia culturale, antropologica e sociale oltre che economico – ha spiegato l’assessora allo sviluppo economico e vice sindaco Grazia Giammusso -. In tutta l’Italia ogni amministrazione sta affrontando il problema di spopolamento e abbandono dei centri storici a vantaggio delle grandi aree commerciali. Noi abbiamo cercato di reagire puntando a iniziative che incentivino il ritorno in questa area storica e la creazione di nuove attività. Puntiamo sui giovani, su chi desidera avviare una nuova attività e, dovendo scegliere, punta sulle aree nelle quali al momento sono stati stanziati finanziamenti pubblici a fondo perduto”.

Un risultato che gioverebbe a tutta la cittadinanza dato che i fondi potranno essere spesi anche riqualificare l’area. Saranno ammesse – tra le altre – spese per lavori di manutenzione e ristrutturazione, miglioramento della funzionalità, accessibilità e impatto visivo, spese di affitto dei locali fino ad un massimo di 24 mesi a partire dalla data di stipula del contratto di locazione, miglioramento della facciata, insegne, vetrine, arredi, attrezzature, strutture necessarie per l’attività, installazione di sistemi wi-fi gratuiti, vetrine interattive, sistemi di videosorveglianza, hardware, software e registratore di cassa.

Per far tornare i cittadini al centro è necessario dare loro un’offerta interessante di servizi. Erogare un contributo a fondo perduto è una delle soluzioni messe in atto dall’amministrazione per spingere a creare un interesse commerciale che, di conseguenza, riporterà i cittadini in centro storico.

Questa, però, non è l’unica area di interesse per la giunta Gambino.

“Stiamo lavorando molto per garantire servizi e infrastrutture nell’area industriale di Caltanissetta perché questo a nostro avviso è il dovere della politica – ha proseguito Grazia Giammusso -. Ci siamo occupati della manutenzione delle strade, dell’illuminazione e a breve avremo un incontro con il commissario delle ZES. Ci sono ancora tanti aspetti carenti che possono essere migliorati, come ad esempio la rete idrica. Dobbiamo prenderci cura della città e della vocazione delle singole aree cittadine. Abbiamo il dovere di supportare tutti i centri nevralgici che possano garantire un gettito economico per tutto l’indotto e non soltanto nel centro storico. La zona industriale rappresenta il cuore pulsante dell’economia sia in termini occupazionali sia di potere economico. Una realtà aziendale sana garantisce occupazione e, dunque, il sostentamento delle famiglie e dell’intera città. Guardiamo avanti al futuro di Caltanissetta osservando e lavorando, a raggera, su tutti i fronti”.

Il contributo di “Investo al Centro” potrà essere erogato agli operatori economici, compresi gli enti privati senza fini di lucro, che rispettano i requisiti di partecipazione, che intendano esercitare l’offerta beni e/o servizi attivando una nuova o una ulteriore sede nel centro storico.

Chi volesse partecipare dovrà raccontare l’idea imprenditoriale e segnalare le voci di spesa. L’intervento consiste nell’attribuzione di un contributo economico, a fondo perduto, nella misura massima per singolo progetto pari al 60% delle spese sostenute e con un tetto massimo di euro 8 mila euro per ciascuna richiesta.

L’importo complessivo messo a disposizione è pari a 80 mila euro che verrà utilizzato in relazione alle richieste pervenute a cui sarà assegnato un punteggio in ragione dei criteri di valutazione. Saranno accolte le domande fino a esaurimento del superiore importo.

Sarà possibile richiedere un’anticipazione pari al 50% dell’importo convenuto dietro presentazione di una fidejussione bancaria o assicurativa da parte del beneficiario. L’erogazione dell’importo spettante dovrà essere richiesta entro 12 mesi dalla sottoscrizione della convenzione con il Comune.

Per presentare la richiesta di finanziamento per “Investo in Centro” c’è tempo fino al 30 aprile 2022. Per poter leggere il bando e scaricare la modulistica basta cliccare sul link https://comune.caltanissetta.it/informazioni/investo-al-centro-concessione-di-contributi-per-lapertura-di-nuove-attivita-da-ubicarsi-nel-centro-storico-di-caltanissetta/