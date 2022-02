Caltanissetta, Croce Rossa e Tennis Club dalla parte delle donne: domenica torneo di beneficenza

Domenica 27 febbraio 2022, grazie a una sinergia attivata dalla Croce Rossa Italiana comitato di Caltanissetta e il Tennis Club si svolgerà un torneo di beneficenza per raccogliere fondi utili a sostenere il percorso di rinascita delle donne vittime di violenza.

Un’opportunità per sensibilizzare su una tematica che nel XXI secolo è ancora troppo difficile da accettare: gli abusi psicologici e fisici messi in atto dagli uomini sulle “loro” donne.

Una percezione di possesso che li spinge a comandare su tutto e con la violenza. C’è chi rimane vittima di questo sistema, incagliata al fondo e chi, invece, riesce a uscirne grazie alla sua forza di volontà ma anche all’indispensabile supporto di tutta una rete familiare e istituzionale.

Ed è proprio per stare moralmente e materialmente “dalla parte delle donne” che la Croce Rossa Italiana comitato di Caltanissetta vuole creare una struttura per accogliere le donne vittime di abusi e ad apportare un contributo per la ripresa della loro autonomia.

” La tutela delle vittime di violenza è attività primaria e quotidiana della Croce Rossa Italiana ormai da molti anni, grazie all’impegno e al lavoro svolto dai Comitati a livello locale attraverso gli sportelli di ascolto ed i centri di accoglienza disseminati su tutto il territorio nazionale. Al Comitato nisseno abbiamo già delle donne che assistiamo – ha spiegato la responsabile provinciale del nucleo antiviolenza della Croce Rossa di Caltanissetta Federica Laverde -. Ma vogliamo fare di più e per questo abbiamo bisogno del sostegno di tutta la comunità locale. Ed è da questo desiderio che, insieme al Presidente del Tennis Club Gianluca Nicosia, abbiamo deciso di organizzare il torneo”.

Il torneo “Stop Violenza” si svolgerà domenica 27 febbraio dalle ore 09.30 al Tennis Club di Caltanissetta.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il Circolo (0934 26292), Federica (388 79 59 142) o Claudio (389 44 67 377).