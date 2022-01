Vaccino, l’immunologo Rasi: “Quarta dose non serve, ci salva memoria immunitaria”

“Se è l’ora della quarta dose? Non direi. Non ha senso mantenere il sistema immunitario attivo attivato. Abbiamo una memoria ci aiuta anche quando sarà gli luogo calano. Forse non sarà in grado di evitare l’infezione, ma la malattia grave sì. E per il futuro sarebbe meglio elaborare una nuova risposta, più strutturata, piuttosto che continuare a organizzare vaccinazioni di massa in regime di emergenza”.

Così in una intervista a La Repubblica Guido Rasi , immunologo dell’Università Tor Vergata di Roma, ex direttore dell’Agenzia europea per i medicinali e consulente del commissario per l’emergenza Covid Francesco Figliuolo.la strada è “creare vaccini spray che producano un’immunità nelle mucose dell’apparato respiratorio, per esempio. O che siano facili da prendere, ad esempio per via orale come avviene con la polio. Oppure vaccini che riconoscano altre proteine ​​del virus, più stabili della spike che muta rapidamente”