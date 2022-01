Vaccino: in Italia 20,1% bimbi 5-11 anni con almeno una dose

In Italia, i bambini tra i 5 e gli 11 anni con almeno una dose di vaccino anti -Covid sono 737.635, pari al 20,18% del totale. Hanno concluso il ciclo vaccinale in 122.367 (3,35% della popolazione 5-11 anni) e il totale dei guariti da al massimo 6 mesi e’ di 179.066 (4,9%). E’ quanto si rileva nel rapporto del commissario straordinario per l’emergenza sanitaria aggiornata alle ore 6.18 di questa mattina.