Vaccino, il ministro Speranza “punta” il dito: “10% no vax comporta 2/3 terapia intensiva”

“Voglio rivendicare la scelta del governo dell’obbligo di Vaccino per gli over 50, obbligo che ha l’obiettivo di ridurre l’area dei non vaccinati che sono particolarmente esposti. Un’area che e’ di poco superiore al 10% eppure questo 10% comporta i 2/3 degli ingressi in terapia intensiva e il 50% degli ingressi in area medica. Ridurre l’area dei non vaccinati significa ridurre la pressione sugli ospedali, salvare vite umane e consentire al Paese di ripartire dal punto di vista economico e sociale”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, rispondendo al question time in Aula alla Camera.