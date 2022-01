Vaccini, in Sicilia giovedì consegna di 76.100 fiale Moderna: 4.000 a Caltanissetta

Il corriere espresso Sda di Poste Italiane consegnera’ da giovedi’ prossimo in Sicilia 76.100 fiale di vaccino Moderna. I vaccini saranno destinati alle farmacie ospedaliere di Palermo (18.800), Giarre (17.100), Milazzo (9.600), Agrigento (6.600), Erice Casa Santa (6.500), Siracusa (6.100), Ragusa (4.900), Caltanissetta (4.000) ed Enna (2.500).

Ne da’ notizia Poste Italiane che ricorda anche che “sono disponibili i consueti canali messi a disposizione dall’azienda per le prenotazioni delle inoculazioni di prima e successive dosi”. I cittadini potranno prenotarersi tramite la piattaforma prenotazioni.vaccinicovid.gov.it, il call center dedicato – telefonando al numero verde 800.009.966 attivo da lunedi’ a domenica dalle ore 8 alle 20 – via Sms al numero 339.9903947, attraverso i 689 sportelli Atm Postamat o tramite i 2.200 portalettere dell’Isola.

“L’attuale fase di picco pandemico, unitamente alle disposizioni in vigore che regolamentano gli accessi alle sedi di Poste Italiane – si legge in una nota – hanno comportato una parziale riorganizzazione dei servizi offerti per limitare al massimo gli assembramenti e tutelare la salute di clienti e personale. Si rinnova quindi l’invito ai cittadini rivolgersi agli uffici postali per le sole operazioni necessarie e indifferibili, ea utilizzare, quando possibile, i canali di accesso digitali per i numerosi servizi disponibili”. Online e’ possibile ricevere in tempo reale anche la documentazione attestante i rapporti intercorrenti con Poste relativi al 2020 e necessari per la presentazione dell’attestazione Isee.