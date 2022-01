Serradifalco. Aumenta il costo di costruzione dei fabbricati residenziali

SERRADIFALCO. Per il 2022 il costo di costruzione dei fabbricati residenziali a Serradifalco necessario per il rilascio dei permessi di costruzione è aumentato. A stabilirlo è stata la Giunta municipale in base alle indicazioni fornite dallo sportello comunale “Edilizia e Suap” che ha recepito quanto contenuto in una tabella dell’Istat in materia di costi di costruzione.

L’adeguamento non è dipeso da una volontà politica da parte dell’amministrazione comunale, ma dai dati forniti dall’Istat in materia. Il Comune di Serradifalco ha proceduto all’adeguamento del costo di costruzione da applicare per il rilascio delle Concessioni Edilizie oggi denominati Permessi di Costruzione.

Il costo di costruzione, per la cronaca, era di 262,08 euro al mq, ma dal 2022 farà registrare un aumento pari al 5,44%, passando pertanto a 276,33 euro al m/q, poco più di 14 euro in più. L’adeguamento si andrà pertanto a ripercuotere su quelli che sono i costi per ottenere rilascio delle Concessioni Edilizie o Permessi di Costruzione.