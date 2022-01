Ritorno a scuola in presenza: 1700 dirigenti scolastici chiedono Dad a Draghi per almeno due settimane

Cresce sempre di più il numero dei dirigenti scolastici, arrivati a 1700, che si uniscono all’appello urgente indirizzato al premier Mario Draghi, al ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi e ai presidenti delle Regioni e delle Province autonome, affinché non si ritorni a scuola in presenza il 10 gennaio, ma si allunghino di almeno di altre due settimane le lezioni a distanza.

”Si tratta di una situazione epocale, mai sperimentata prima- scrivono i dirigenti-, rischiosa e ad oggi già prevedibile. Non è possibile non tenerne conto. Una programmata e provvisoria sospensione delle lezioni in presenza (con l’attivazione di lezioni a distanza) per due settimane è sicuramente preferibile ad una situazione ingestibile che provocherà con certezza frammentazione, interruzione delle lezioni e scarsa efficacia formativa”.