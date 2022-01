Regno Unito, una mamma di 39 anni dopo 10 figli maschi partorisce finalmente una bambina: “Non era nei miei piani avere una grande famiglia”

Alexis Brett si è conquistata uno speciale primato: questa mamma di 39 anni dopo 10 figli ha avuto una bambina. Infatti è la prima mamma del Regno Unito ad aver partorito 10 figli maschi di fila, una serie interrotta dall’undicesima figlia. Quando il ginecologo le ha comunicato che aspettava una femmina, Alexis Brett non riusciva a crederci. Infatti lei e suo marito David, un ferroviere di 44 anni, non hanno resistito alla tentazione di scoprire il sesso del nascituro quando era incinta. La coppia ha percorso 25 km per andare in una clinica e scoprire se aspettavano un maschio oppure una femmina.

Ecco cosa ha raccontato la 39enne al Mirror che ha lasciato trasparire la sua grande gioia: “Mi aspettavo di sentirmi dire che avremmo avuto un altro maschio. Ma quando ho scoperto che si trattava di una femmina, il mio viso era un foglio bianco”. La coppia che vive nelle Highlands scozzesi, dopo aver appreso che aspettava una bimba ha gioito della notizia. Al settimo cielo, Alexis e suo marito hanno atteso con trepidazione la nascita della piccola Cameron. “Ero scioccata ma anche deliziata. E ora lei è qui con noi, è una sensazione fantastica” – questo il commento della mamma dopo la nascita di sua figlia.

La piccola Cameron ha trovata ad accoglierla in casa una schiera di 10 fratelli maggiori, di età compresa tra i 17 anni ed i 2 anni. Con orgoglio il marito di Alex ha raccontato a proposito delle nuove dinamiche in famiglia: “Da quando c’è lei in generale si comportano molto meglio. Cercano di fare silenzio per non svegliarla. Inoltre, vogliono sempre essere d’aiuto per tenerla in braccio e darle da mangiare, è davvero fantastico”.

Anche se la nascita di una bambina l’ha galvanizzata, Alexis ha detto che anche la nascita di un maschietto l’avrebbe resa felice dal momento che per lei tutti i suoi figli sono speciali. Anche se ha ammesso che si è divertita a comprare per la prima volta qualcosa di rosa.

“Ci hanno chiesto tantissime volte se abbiamo così tanti figli proprio perché speravamo finalmente nella femmina. Ma posso dire sinceramente di no. Cameron non era nei nostri piani, ma siamo comunque felici. Ora decisamente ci fermiamo. Basta figli. L’ho detto anche l’ultima volta, ma questa volta sono assolutamente seria. Amo la mia famiglia così com’è ora. Non era nei miei piani avere una grande famiglia, ma ora che la ho la amo” – ha affermato Alexis.

Alle prese con una famiglia numerosa Alexis, istruttrice di fitness part-time, si impegna molto perché odia il disordine. Questo la porta a passare l’aspirapolvere in casa tutti i giorni ma anche a fare circa una cinquantina di lavatrici a settimana.