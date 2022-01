Quirinale, sondaggio: il 58% vorrebbe un Mattarella bis

La prossima settimana il Parlamento in comune sarà chiamato ad eleggere il nuovo Capo dello Stato. Per la trasmissione Otto e Mezzo (La7) l’Istituto Demopolis ha rilevato, nelle ultime 24 ore, le preferenze degli italiani tra i candidati di cui si parla in questi giorni quali possibili “inquilini” del Quirinale.

Il 30% vorrebbe un secondo mandato per Sergio Mattarella, il 21% opterebbe per l’attuale Premier Mario Draghi; il 16% indica Silvio Berlusconi. Ulteriori indicazioni significative, comprese tra il 6 ed il 4%, per Pier Ferdinando Casini, Marta Cartabia, Giulio Tremonti, Elisabetta Alberti Casellati, Gianni Letta.

Anche se esclusa dall’attuale Capo dello Stato, una larga maggioranza del 58% vedrebbe la maggioranza, nell’attuale scenario, un bis di Mattarella: un chiaro indicatore di un bisogno di stabilità politica espresso dall’opinione pubblica in un contesto di profonda emergenza sanitaria ed economica. È probabilmente la medesima la ragione che induce il 60% degli italiani a ritenere che Mario Draghi dovrebbe rimanere strategicamente, in questo contesto, alla guida del Governo.

Si tratta – secondo i dati Demopolis – di una convinzione diffusa in modo trasversale tra gli elettorati dei principali partiti dell’attuale maggioranza: favorevole alla permanenza del Premier a Palazzo Chigi si dichiara l’80% di chi vota Forza Italia, circa i due terzi degli elettori della Lega e del Movimento 5 Stelle, il 63% degli elettori del PD.

Di segno diverso l’orientamento di chi sceglie oggi Fratelli d’Italia. Prescindendo dalle preferenze, l’Istituto diretto da Pietro Vento ha verificato anche le previsioni degli italiani: chi pensa che sarà eletto nei prossimi giorni nuovo Capo dello Stato? Oltre un terzo, il 34%, crede che al Quirinale andrà Mario Draghi. Il 20% immagina una riconferma di Mattarella, il 15% pensa che possa spuntarla Silvio Berlusconi.

Quasi un quinto degli intervistati è convinto che alla fine, come molte altre volte, sarà eletta una personalità di cui si parla meno alla vigilia. Il SONDAGGIO Demopolis segnala infine la crescente volontà degli italiani di essere coinvolti nella scelta del Capo dello Stato: il 63% sarebbe oggi favorevole all’elezione diretta del Presidente della Repubblica. Di parere diverso è il 30% dei cittadini.