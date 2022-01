Nonnina di Sutera compie un secolo di vita.Gli auguri dell’Amministrazione Comunale.

SUTERA – Un secolo di vita per la nonnina di Sutera. La signora Onofria Turone ha raggiunto il ragguardevole traguardo di cento anni essendo nata a Sutera il 19 gennaio 1922, dove ha trascorso gran parte della sua vita insieme al marito il signor Paolino Ferlisi, deceduto il 02 maggio 1976. Ha gestito per tantissimi anni una storica bottega di generi alimentari, ubicata in piazza Carmine. Madre di quattro figli: Maria, Lillo, Norina e Tiziana. L’anziana signora, ancora oggi, viene ricordata per la sua simpatia, cordialità ed affettuosità. Tantissimi gli auguri pervenuti dai familiari, parenti ed amici e non potevano mancare, certamente, gli auguri da parte del primo cittadino di Sutera dott. Giuseppe Grizzanti che, sabato scorso, 22 gennaio, accompagnato dall’Assessore Prof.ssa Giovannella Difrancesco e dal Dott. Nino Ippolito si sono recati a Caltanissetta presso l’abitazione dell’anziana nonnina centenaria, dove vive da diverso tempo vicino alle figlie, per portare gli auguri dell’Amministrazione Comunale e della comunità suterese condividendo insieme alla signora, ai figli nipoti e pronipoti un momento di gioiosa festa.