Mafia, assolto in appello l’ex presidente della Regione Sicilia Raffaele Lombardo

La Corte d’Appello di Catania ha assolto l’ex presidente della Regione Siciliana Raffaele Lombardo dall’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa perché il fatto non sussiste, e da quella di reato elettorale aggravato dall’avere favorito la mafia per non avere commesso il fatto. Per il politico autonomista la Procura etnea aveva condannato la condanna a sette anni e quattro mesi di reclusione.

I pm avevano puntato il dito contro Lombardo attribuendogli contatti con alcuni esponenti di clan etnei e favori elettorali in occasione della corsa alla carica di presidente della Regione Siciliana nel 2008. Accuse che l’ex governatore ha sempre negato