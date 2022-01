Lo sfogo del tiktoker messicano: dona un rene alla mamma della fidanzata ma lei lo lascia per sposare un altro

Uno sfogo di successo quello di Uziel Martinez, tiktoker messicano, che proprio attraverso la piattaforma social Tik Tok ha voluto far conoscere al mondo il dramma che sta vivendo sotto l’hashtag #fakelove. “Ho donato un rene alla mamma della mia fidanzata, ma lei un mese dopo si è sposata con un altro”, racconta.

Nel video, Martinez appare dimesso, a letto, con un’espressione tra il depresso e il rassegnato. Quasi a far intendere il pentimento per il nobile gesto che ha salvato la vita alla mamma di quella che è poi diventata la sua ex.