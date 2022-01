Italia, vaccino: sostituisce amico no vax in cambio di cena, arrestato

E’ agli arresti domiciliari un 30enne di Cagliari che si era presentato all’hub vaccinale della Fiera per ricevere la prima dose contro il Covid al posto di un suo amico no vax. L’accettazione, gia’ noto alle forze dell’ordine, aveva ammesso di arrendere falsi al ristorante, mostrando documenti all’accettazione, in cambio di una cena al ristorante. L’amico no vax e’ stato denunciato.

Il trentenne rispondere di uso di documenti falsi, deve di persona e falsa attestazione di identità ufficiale: quando ha mostrato una carta mostrata all’accettazione, era presente della piazza mobile che controllava la regolarita’ delle procedure. L’amico no vax, un quarantenne di Cagliari, gestore di un autonoleggio, e’ accusato, invece, di concorso nel reato di uso di documenti falsi.

L’operatrice dell’hub vaccinale della Fiera si e’ vista consegnare la tessera sanitaria e la carta d’identita’ del no vax, su cui la foto era stata sostituita con quella trentenne che si era presentata per ricevere il vaccino. Ma i due amici non avevano tenuto conto della presenza di un poliziotto che ha notato il falso e messo alle strette l’impostore.

Gli uomini della Seconda Sezione della Mobile, secondo quanto precisano dalla questura, erano presenti nell’hub proprio per vigilare sulla regolarita’ delle operazioni di vaccinazione e tutelare il personale sanitario contro eventuali atti dimostrativi dei no vax.