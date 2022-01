Italia, Covid: oggi 77.696 casi e 352 morti, positività al 15%

Ancora in lieve calo la curva epidemica in Italia: i nuovi casi sono 77.696, contro i 138.860 di ieri e soprattutto gli 83.403 di lunedi’ scorso. Come sempre dopo il weekend con pochi tamponi, 519.293, oltre 400mila in meno, ma con il tasso di positivita’ stabile al 15% (ieri era al 14,95%). I decessi sono 352 (ieri 227), per un totale di 143.875 vittime dall’inizio dell’epidemia.

Stabili le terapie intensive (ieri +9) con 101 ingressi, 1.685 in tutto, mentre i ricoveri ordinari aumentano di 235 unita’ (ieri +185), 19.862 in tutto. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con il maggior numero di casi odierni e’ l’Emilia Romagna con 14.719, seguita da Lombardia (+8.844), Lazio (+7.622) e Piemonte (+7.526). I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 102.363 (ieri 131.303) per un totale di 7.147.612 mentre gli attualmente positivi calano di 25.049 unita’ (per la prima volta da 3 mesi) e arrivano a 2.709.857 (ieri il dato era di 2.734.906). Di questi 2.688.310 pazienti sono isolamento domiciliare (ieri erano 2.713.594). (