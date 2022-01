Italia, Covid: oggi 189.109 casi e 231 morti, positività su a 17,3%

Ancora in netta crescita la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 189.109, nuovo record da inizio pandemia, contro i 170.844 di ieri e soprattutto i 98.030 di mercoledi’ scorso: prosegue il raddoppio su base settimanale. I tamponi sono 1.094.255, circa 130mila meno di ieri, tanto che il tasso di positivita’ balza dal 13,9% al 17,3%.

I decessi sono 231 (ieri 259), per un totale di 138.276 vittime dall’inizio dell’epidemia. Sempre in aumento i ricoveri: le terapie intensive sono 36 in piu’ (ieri +41) con 132 ingressi del giorno, e salgono a 1.428, mentre i ricoveri ordinari sono 452 in piu’ (ieri +579), 13.364 in totale. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con il maggior numero di casi oggi si conferma la Lombardia, con 51.587, davanti a Campania (16.972), Toscana (16.957), Piemonte (16.937) e Veneto (16.871). Il totale dei casi da inizio pandemia sale cosi’ a 6.756.035. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 33.037 (ieri 30.333), per un totale di 5.196.642, mentre gli attualmente positivi crescono di 155.820 unita’ (ieri 140.245) arrivando al picco di 1.421.117, di cui 1.406.325 in isolamento domiciliare.