Italia, Covid: oggi 188.797 casi e 385 morti, positività sale al 17%

E’ stabile la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 188.797, contro i 192.320 di ieri e soprattutto i 184.615 di giovedi’ scorso. Con 1.110.266 tamponi, 71mila meno di ieri, tanto che il tasso di positivita’ sale dal 16,3% al 17%. I decessi sono 385 (ieri 380), per un totale di 142.590 vittime dall’inizio dell’epidemia, anche se nel dato di oggi pesano 5 decessi in Campania risalenti a un periodo compreso tra il 7 e il 16 gennaio, e 34 segnalati dalla Sicilia ma risalenti ai giorni scorsi.

Tornano ad aumentare le terapie intensive, 10 in piu’ (ieri -27) con 155 ingressi del giorno, e salgono a 1.698, mentre i ricoveri ordinari crescono di 159 unita’ (ieri +52), 19.659 in tutto. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con il maggior numero di casi odierni e’ la Lombardia con 33.676 contagi, seguita da Veneto (+21.833), Emilia Romagna (+20.140), Campania (+16.977) e Piemonte (+15.328). I casi totali salgono a 9.418.256. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 143.029 (ieri 136.152) per un totale di 6.593.625, mentre gli attualmente positivi crescono di 55.451 (ieri +64.434 unita’) arrivando al picco di 2.682.041. Di questi, 2.660.684 pazienti sono in isolamento domiciliare.