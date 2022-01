Italia, covid: Fondazione Gimbe, +49 per cento nuovi casi, in aumento ricoveri e terapie intensive

Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe ha rilevato nella settimana 5-11 gennaio 2022, rispetto alla precedente, un netto aumento di nuovi casi (1.207.689 vs 810.535) e dei decessi (1.514 vs 1.102). In forte crescita anche i casi attualmente positivi (2.134.139 vs 1.265.297), le persone in isolamento domiciliare (2.115.395 vs 1.250.993), i ricoveri con sintomi (17.067 vs 12.912) e le terapie intensive (1.677 vs 1.392 ).

In dettaglio, rispetto alla settimana precedente, si registrano le seguenti variazioni: Decessi: 1.514 (+37,4 per cento), di cui 95 riferiti a periodi precedenti; terapia intensiva: +285 (+20,5 per cento); ricoverati con sintomi: +4.155 (+32,2 per cento); isolamento domiciliare: +864.402 (+69, 1 per cento); nuovi casi: 1.207.689 (+49 per cento); casi attualmente positivi: +868.842 (+68,7 per cento).

“Nell’ultima settimana – ha dichiarato Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe – si e’ registrato un’ulteriore impennata di nuovi casi che hanno superato quota 1,2 milioni, con un incremento che sfiora il 50 per cento rispetto alla settimana precedente e una media mobile a 7 giorni che aumenta da 128.801 del 5 gennaio a 172.559 l’11 gennaio (+34 per cento).

Secondo la Fondazione Gimbe nella settimana 5-11 gennaio in tutte le Regioni si e’ rilevato un incremento percentuale dei nuovi casi: dallo 0,5 per cento dell’Umbria al 208,7 per cento della Liguria.

In 56 Province l'incidenza supera i 2.000 casi per 100.000 abitanti: Rimini (4469), Forlì-Cesena (3462), Ravenna (3382), Modena (3340), Firenze (3031), Lodi (3016), Monza e della Brianza (2858), Bologna (2806), Varese (2776), Trento (2774), Sondrio (2771), Brescia (2751), Reggio nell'Emilia (2722), Milano (2636), Prato (2625), Pisa ( 2615), Como (2596), Napoli (2584), Verbano-Cusio-Ossola (2575), Pavia (2567), La Spezia (2531), Pistoia (2529), Rovigo (2483), Aosta (2452), Lecco ( 2451), Caltanissetta (2435), Parma (2402), Verona (2390), Cremona (2389), Teramo (2385), Genova (2377), Savona (2349), Ferrara (2344), Chieti (2328), Lucca (2324), Bergamo (2320), Terni (2311), Mantova (2224), Arezzo (2222), Imperia (2206), Cuneo (2187), Piacenza (2173), Bolzano (2168), Biella (2163), Massa Carrara (2160), Vicenza (2133) , Siena (2131), Livorno (2120), Pordenone (2105), Treviso (2082), Trieste (2071), Salerno (2047), Pescara (2041), Torino (2036), Caserta (2031) e Asti (2028).