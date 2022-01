Sono 155.659 i nuovi casi di positivita’ al covid registrati oggi in Italia a fronte di 993.201 tamponi effettuati per una percentuale di positivita’ pari al 15,67% in leggero calo rispetto al 16,2% di ieri. Nelle 24 ore precedenti infatti erano stati individuati 197.552 casi su 1.220.266 tamponi effettuati. Le vittime son 157 che porta il totale da inzio pandemia a 139.038