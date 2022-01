Italia, Covid: 149.512 casi e 248 morti, positività 16,1%

Sono 149.512 i nuovi casi Covid in Italia, in calo rispetto ai 180.426 di ieri e di poco inferiori a una settimana fa (155.659 su 993.201 tamponi con un tasso di positivita’ del 15,7%). Stavolta i tamponi sono 927.846, con un tasso che sale al 16,1% (+1,3% rispetto a ieri).

I decessi sono 248 (ieri 308), per un totale di 141.104 vittime dall’inizio dell’epidemia. In rialzo le terapie intensive, 14 in piu’ (ieri -2) con 128 ingressi del giorno (ieri 141) per un totale di 1.691; i ricoveri ordinari sono 349 in piu’ (ieri +351), 18.719 in tutto. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con il maggior numero di casi odierni si conferma la Lombardia con 26.773 contagi, seguita da Campania (+17.677), Emilia Romagna (16.408), Veneto (+13.094), e Lazio (+12.994). I casi totali salgono a 8.706.915. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 79.207 (ieri 120.609) per un totale di 6.016.954, mentre gli attualmente positivi crescono di 78.010 unita’ (ieri +72.019) arrivando al picco di 2.548.857. Di questi, 2.528.447 pazienti sono in isolamento domiciliare.