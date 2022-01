In Amazzonia indigeno ha portato sulle spalle suo padre 12 ore per consentirgli di vaccinarsi contro il Covid

Ha portato sulle spalle il padre per oltre 12 ore per consentirgli di vaccinarsi. E’ accaduto in Amazzonia. Il figlio che ha portato in spalla il padre per farlo vaccinare è appartenente ad una tribù amazzonica che vive nella foresta e solo recentemente ha avuto contatti con il resto della società.

Si è appreso che il figlio, con il padre sulle spalle, ha compiuto oltre 12 ore di cammino nella foresta per portarlo a fare la prima dose di vaccino anti Covid. L’impresa è stata quella del giovane indigeno Tawy Zoé, 24 anni. Un’impresa che, in tempo di Covid, ha fatto letteralmente il giro del mondo sui media internazionali.

La storia risale al gennaio 2021 ma è stata raccontata solo ora dal medico Erik Jennings, che ha pubblicato la foto nel suo profilo Instagram per la prima volta la scorsa settimana, un anno dopo lo scatto. Il giovane indigeno ha camminato per ore nella selva brasiliana, percorrendo una strada con colline e valli fino a raggiungere un centro sanitario della regione, dove il padre Wahu, 67 anni, ha potuto ricevere il vaccino. Sei ore di cammino, a cui se ne sono aggiunte altre sei per tornare nel proprio villaggio. Uno… scatto che per tanti simboleggia un messaggio di speranza e fiducia dell’umanità nel futuro e nella scienza.