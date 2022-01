Il Comitato della Croce Rossa di Caltanissetta cerca un operatore amministrativo

CALTANISSETTA. Al fine di incrementare il personale operante presso la segreteria del Comitato della Croce Rossa di Caltanissetta, si è alla ricerca di un operatore amministrativo con le seguenti caratteristiche:

TITOLO DI STUDIO/QUALIFICHE: Diploma di Scuola Superiore;

COMPETENZE TECNICHE MINIME: Conoscenza della legislazione italiana in tema acquisti, rendicontazione, contabilità, prima nota cassa, redazione provvedimenti amministrativi ed approvvigionamenti; conoscenza della lingua inglese; padronanza del pacchetto Office ed in particolare delle procedure stampa unione; utilizzo dell’applicativo Gmail per la corrispondenza. Creazione PDF con firma digitale;

ESPERIENZA ACQUISITA: Comprovata e certificata esperienza di almeno 2 anni in ambito amministrativo;

DISPONIBILITÀ LAVORATIVA:

È richiesta massima flessibilità oraria con prestazioni lavorative anche serali e festive;

Patente cat. B. con disponibilità alla guida di autoveicoli con targa CRI.

Il servizio dovrà essere svolto in uniforme di servizio

L’invio delle candidature, corredate da recente fotografia, dovrà essere effettuata tramite e-mail a caltanissetta@cri.it ; la presente non vincola l’associazione nemmeno dopo l’eventuale colloquio selettivo. Ai candidati potranno essere richiesta anche una o più prove pratiche.