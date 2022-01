Covid, virus “rallenta” in Sicilia: 8.133 nuovi casi e 16 morti

Altri 8.133 casi di coronavirus e un numero di ricoverati in ospedale che non aumenta più ormai da due giorni. L’ondata Covid in SICILIA sembra rallentare e la conferma arriva dal bollettino quotidiano del ministero della Salute, che segnala nelle ultime 24 ore 8.133 nuovi positivi su un totale di 46.517 tamponi processati: in base a questi numeri, il tasso di positività scende al 17,8% (ieri era al 20%).

Negli ospedali dell’isola al momento si contano 1.556 pazienti Covid (170 in terapia intensiva), tre meno di ieri. Il dato sui decessi segnalato nel report è di 43, tuttavia sono 16 le morti avvenute tra ieri e oggi. Le guarigioni, sempre tra ieri e oggi, sono state 1.426, mentre il numero degli attuali positivi continua a salire raggiungendo quota 190.802 (+6.664 rispetto a ieri).