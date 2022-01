Covid, Italia: oltre due milioni gli over 50 non vaccinati

Sono 2.017.973 le persone non vaccinate tra gli over 50 in Italia: 147.610 in meno rispetto alla settimana scorsa. Lo riferisce il report del governo. La fascia d’età 50-59 è quella con la più alta percentuale di persone senza alcuna dose, ovvero il 9,61% della popolazione di riferimento (926.742). Nella fascia 60-69 sono il 7,57%, ovvero 571.430 non vaccinati. Tra i 70 e i 79 sono il 5,82% (350.342) mentre gli over 80 sono il 3,7% (169.459).

Tra i 5 e gli 11 anni senza vaccino il 74,83% – Lo stesso report spiega invece che, nella fascia di età tra i 5 e gli 11 anni, a un mese dall’inizio della campagna vaccinale per i più piccoli, finora il 74,83% non ha ricevuto alcuna dose: si tratta di 2.735.655 bambini su un totale di 3.656.069. Hanno ricevuto la prima dose, o sono guariti dal Covid, 920.414 bambini in tutto, cioè il 25,17% del totale. La prima dose è stata somministrata a 741.348 bambini.