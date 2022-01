Covid, Italia: oggi 186.740 casi e 468 morti, positività giù 13,4%

Ancora in calo la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 186.740, contro i 77.696 di ieri (che pero’ era lunedi’, quindi pochi tamponi e pochi casi) e soprattutto i 228.179 di martedi’ scorso, picco della quarta ondata e record di sempre.

Con 1.397.245 tamponi, 800mila piu’ do oero. tanto che il tasso di positivita’ scende dal 15% al ​​13,4%. In salita i decessi, 468 (ieri 352), nuovo record della quarta ondata ma con diverse decine di casi pregressi registrati solo oggi. Il totale delle vittime dall’inizio della pandemia sale a 144.343. Tornano a crescere le terapie intensive, 9 in piu’ (ieri stabili) con 130 ingressi del giorno, e salgono a 1.694, cosi’ come aumentare di 165 unita’ i ricoveri ordinari (ieri +235), 20.027 in totale. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con il maggior numero di casi odierni e’ la Lombardia con 28.372 contagi, seguita da Veneto (+24.312), Piemonte (+18.656), Lazio (+17.165) e Campania (+16.380). I casi totali sono 10.212.621. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 231.500, record di sempre (ieri 102.363), per un totale di 7.379.112. Per questo gli attuali positivi calano per il secondo giorno di fila, -20.691 (ieri -25.049) e scendono a 2.689.166. Di questi 2.667.445 pazienti sono in isolamento domiciliare