Covid, Italia: oggi 138.860 casi e 227 morti, positivita’ giu’ al 15%

Ancora in lento calo la curva epidemica in Italia: i nuovi casi sono 138.860, contro i 171.263 di ieri e soprattutto i 149.512 di domenica scorsa. Con 927.846 tamponi, 116mila meno di ieri, ma un tasso di positivita’ che cala dal 16,4% al 15%. In posizione anche i decessi, 227 (ieri 333), per un totale di 143.523 vittime dall’inizio dell’epidemia.

Tornano a salire invece i ricoveri, dopo il calo di ieri: le terapie intensive sono 9 in piu’ (ieri -31) con 132 ingressi del giorno, e salgono a 1.685, mentre i ricoveri ordinari sono 185 in piu’ (ieri -43 ), 19.627 in totale. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con il maggior numero di casi odierni e’ la Lombardia con 21.700 contagi, seguita da Emilia Romagna (+19.603), Veneto (+14.796), Lazio (+12.651) e Campania (+11.868). I casi totali salgono a 9.923.678. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 131.303 (ieri 148.756) per un totale di 7.045.249, mentre gli attualmente positivi crescono di 10.957 unita’ (ieri +28.246) arrivando al picco di 2.734.906. Di questi, 2.713.594 pazienti sono in isolamento domiciliare.