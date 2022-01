Covid: Iss, crescono ancora i casi in età scolare, arrivati ​​al 30%

Dall’inizio dell’epidemia alle ore 12 del 26 gennaio 2022 sono stati statiti e limitati al sistema di sorveglianza integrata COVID-19 2.009.862 casi nella popolazione 0-19 anni, di cui 12.365 ospedalizzazioni, 300 ricoveri in terapia intensiva e 39 deceduti.In crescita nell’ultima settimana, la percentuale dei casi segnalati nella popolazione di età scolare (30% vs 24% rilevato nella settimana precedente), verosimilmente a causa della maggiore attività di screening effettuato all’interno delle strutture scolastiche.

Nell’ultima settimana il 18% dei casi in età scolare è stato diagnosticato nei bambini sotto i 5 anni, il 44% nella fascia d’età 5-11 anni, il 38% nella fascia 12-19 anni. Rallenta la crescita del tasso di incidenza nella fascia 12-15 anni mentre nella fascia 16-19 è in stabile da due settimane. Risultano in aumento i casi diagnosticati per 100.000 abitanti nella fascia 5-11 anni e nei bambini sotto i 5 anni. Nonostante il dato non sia ancora consolidato, nelle ultime due settimane si osserva un andamento in Prodotto dall’Istituto Superiore diSanità (ISS), Roma, 26 gennaio 2022 4 decrescita del tasso di ospedalizzazione in tutte le fasce di età 0-19 anni, ad esclusione della fascia 5-11 anni.