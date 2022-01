Covid: Fondazione Gimbe, +28% nuovi vaccinati over 50, ancora 2mln ad alto rischio

La recente introduzione dell’obbligo vaccinale per gli over 50 inizia a mostrare i primi effetti visti che in questa fascia d’eta’ i nuovi vaccinati sono 128.966 (+28,1% rispetto alla settimana precedente). Lo rileva la Fondazione Gimbe nel suo monitoraggio nella settimana 12-18 gennaio, che nel complesso mostra un lieve aumento dei nuovi vaccinati: sono 510.742 rispetto ai 496.969 della settimana precedente (+2,8%).

Di questi – rilevano ancora da Gimbe – quasi la meta’ e’ rappresentato dalla fascia 5-11, che resta sostanzialmente stabile (240.920; -3,2%). Quanto all’andamento dell’epidemia, si evidenzia una stabilizzazione dei nuovi casi, a quota 1,2 mln, e un aumento delle ospedalizzazioni: +2.381 pazienti in area medica, +38 in terapia intensiva. L’incidenza supera i 2.000 casi per 100.000 abitanti in 58 Province.

L’83,7% della popolazione – si aggiungono da Gimbe – ha ricevuto almeno una dose di vaccino e il 79,6% ha completato il ciclo vaccinale. Per le terze dosi il tasso di copertura e’ al 70,8% con nette differenze regionali. Restano ancora scoperte dai vaccini 8,1 mln di persone di cui oltre 2 mln di over 50 a elevato rischio di malattia grave e ospedalizzazione.