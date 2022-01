“C’è molto lavoro da fare per la cultura a Caltanissetta”: l’assessore Marcella Natale racconta il ‘suo’ 2021

CALTANISSETTA – “C’è molto lavoro da fare a Caltanissetta per la cultura”. Inizia così la relazione di fine anno 2021 dell’assessore Marcella Natale (con delega alla Cultura, Teatro, Università, Scuola, Partecipazione e Pari Opportunità) durante la conferenza stampa di Giunta a Palazzo del Carmine del 30 dicembre.

L’assessore “tocca” molteplici aspetti: “Essere arrivati in finale come Capitale italiana del libro deve infondere fiducia. L’impegno è nel trasformare Palazzo Moncada nel centro nevralgico della cultura della nostra città. Grossi investimenti per la sistemazione dei luoghi della Cultura ad iniziare dalla biblioteca. Di grande importanza anche lo spostamento nel centro storico, nella ex scuola Capuana, dell’università. L’impegno è recuperare la Provvidenza che deve diventare il cuore (non solo in senso ‘fisico’) della città per cultura e bellezza: le saracinesche ‘letterarie’ sono state soltanto il primo passo.

Di seguito il contenuto della relazione prodotta dall’assessore Natale.

Il documento “Culture 2030 Indicators”, a cura dell’UNESCO, pubblicato agli inizi del 2020, che approfondisce le riflessioni dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, offre una importante lettura su quello che la Cultura può significare per una strategia del cambiamento. L’attuale pandemia ci ha fatto capire che di fronte alla ambivalenze della società, una intelligenza collettiva e condivisa è necessaria per gestire fenomeni difficili: le persone hanno sicuramente bisogni materiali, ma anche valori, capacità di pensare, valutare, agire, partecipare; del resto, la percezione sociale della cultura e di quello che la cultura può fare è sicuramente mutata in seguito alla pandemia.

Abbiamo compreso quanto sia importante la Scuola, quanto sia fondamentale per ogni uomo la relazione con gli altri uomini, quanto possa mancare alla vita sociale e alla vita individuale un concerto dal vivo, uno spettacolo teatrale, la possibilità di visitare una mostra d’arte, anche un semplice abbraccio. Nella necessità di gestire l’emergenza e progettare contemporaneamente il futuro, la Cultura è chiamata ad avere un ruolo determinante, ad avere la funzione di fattore scatenante del cambiamento, a diventare guida alla costruzione di nuovi immaginari, a diventare facilitatore dei processi di inclusione sociale.

E’ certamente una scommessa di difficile e lunga realizzazione, ma è il modo per dare “senso” e continuità all’azione culturale. In una visione olistica, che includa etica e vita quotidiana, lavoro e conoscenza, benessere sociale ed economico, è necessario che la cultura dia risposte efficaci per gestire in modo durevole il patrimonio culturale, è necessario che la cultura contribuisca a produrre valore e ricchezza, è necessario che la cultura sviluppi conoscenza, ma che sia nello stesso tempo anche strumento di coesione e di partecipazione. La cultura cambia l’uomo, agisce sui comportamenti umani, li modifica e li motiva nel profondo.

E se vogliamo una comunità che sia in grado di raggiungere obiettivi sostenibili, che sono inevitabilmente legati al comportamento umano, è di fondamentale importanza comprendere che il motore del cambiamento deve essere la cultura. E in un territorio come il nostro, che soffre di marginalità e di sofferenza economica, l’esposizione agli stimoli culturali è alla base per il cambiamento e per la crescita della capacità innovativa e rigenerativa. Lo sviluppo che si genera dalla cultura è infatti sostenibile, perché è orientato al lungo periodo, salvaguarda il patto tra le generazioni, mira alla conservazione e alla valorizzazione delle risorse disponibili, porta attenzione ad una educazione permanente inclusiva, ad un contesto in cui è rispettata la parità di genere e il rispetto dell’altro.

Sono convinta che le sinergie e la condivisione siano il motore propulsore di una politica culturale che deve necessariamente essere inclusiva. Il fallimento di molti progetti culturali, io credo, sia da attribuire proprio ad una concezione elitaria di cultura: una cultura per pochi, per chi può. La cultura della casta. L’ascolto”, nel senso più alto e nobile del termine, è pertanto un passaggio imprescindibile per qualunque azione culturale che abbia una base deve essere alla base democratica ed egualitaria.

Pertanto gli obiettivi principali che sono stati alla base del percorso di questi due anni sono: 1. Riscoprire, valorizzare e promuovere il patrimonio culturale, la nostra identità 2. Garantire il diritto all’istruzione, rendere gli ambienti scolastici più stimolanti e sicuri 3. Creare e valorizzare i luoghi della cultura per la formazione e la crescita culturale di ogni individuo 4. Valorizzare il territorio, gli spazi urbani complessi e degli edifici di pregio, attraverso la rigenerazione degli stessi 5. Lavorare in sinergia con la Regione Siciliana ai fini del recupero delle aree archeologiche, in particolare area Palmintelli; si lavorerà per le aree di Gibil Habib e Sabucina 6. Recuperare l’identità della collettività che è fortemente legata al passato agricolo e minerario – esempio, valorizzazione del Cimitero dei Carusi come luogo simbolico; redazione di un progetto per il restauro del Monumento ai Caduti in viale Regina Margherita e il recupero degli spazi urbani circostanti, con particolare attenzione a quelli su cui ricadeva il viale delle Rimembranze 7. Restituire alla città Palazzo Moncada nella sua interezza come luogo di promozione di Cultura 8. Rigenerazione degli spazi urbani, vie e piazze attraverso murales realizzati da artisti e studenti. 9. Valorizzare il patrimonio culturale immateriale (tradizioni, arti, storia) 10. Lavorare in sinergia con la Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali 11. Costituire un Polo Arte e Cultura, mettendo in rete la Biblioteca “Scarabelli”, Palazzo Moncada, l’ex Rifugio e il Teatro “Regina Margherita”, con apporto anche di soggetti diversi dal Comune 12. Utilizzare lo strumento del servizio civile per completare la catalogazione, anche digitale, del patrimonio librario e archivistico della Biblioteca Scarabelli e restituire alla pubblica fruizione il patrimonio documentario già inventariato 13. Revisionare il piano di dimensionamento scolastico Gennaio 2021 Caltanissetta c’è.

Cultura, calendario degli eventi

Sabato 9 gennaio Leonardo Sciascia. Centenario della nascita Con Marisa Sedita, presidente della Società Dante Alighieri e del Parco Letterario Rosso di San Secondo, Marcella Natale, assessore alla Cultura del Comune di Caltanissetta, Matteo Collura, giornalista, scrittore e critico letterario, Antonio Di Grado scrittore, critico letterario e direttore della Fondazione Sciascia di Racalmuto, Fabrizio Catalano, regista, scrittore e nipote di Leonardo Sciascia e Enzo Sardo, scrittore e assessore alla Cultura del Comune di Racalmuto.

Martedì 12 gennaio h 16 Palazzo Moncada, quale futuro? Con il sindaco Roberto Gambino, l’Assessore ai Lavori pubblici Marcello Frangiamone, l’Assessore alla Cultura Marcella Natale, Rosanna Zaffuto Rovello, Giuseppe D’Antona, Eros Di Prima, Luigi Garbato, Giuseppe Giannone, Giuseppe Giugno, Luca Miccichè, Leandro Janni, Giuseppe Pilato, Gianni Taibi, Pasquale Carlo Tornatore, Luigi Santagati, Maria Luisa Sedita, Michele Mandalà

Martedì 19 gennaio h 12.45 Emanuele Macaluso 21 marzo 1924-19 gennaio 2021 Post sulla scomparsa del politico, sindacalista e intellettuale nisseno

Mercoledì 20 gennaio h 12.20 #caltanissettacecultura partecipa a #artenelcentrosicilia del Rotary club Caltanissetta Post su Sofonisba Anguissola

Venerdì 22 gennaio h 13 #caltanissettacecultura partecipa a #artenelcentrosicilia del Rotary club Caltanissetta Post sulla storia di Fabrizio Moncada della storica famiglia nobiliare nissena.

Venerdì 22 gennaio, h 18 Turi Ferro, centenario della nascita Antonello Capodici conversa con Guglielmo Ferro. Modera Lavinia D’agostino

Martedì 26 gennaio h 13 #caltanissettacecultura partecipa a #artenelcentrosicilia del Rotary club Caltanissetta Post su un’opera della collezione perduta di Aloisia Moncada

Martedì 26 gennaio, h 18 Etta Scollo presenta “Voci di Sicilia” Intervista di Gianni Nicola Caracoglia

Mercoledì 27 gennaio, H 8.30 Le scuole nissene e il Giorno della Memoria

Mercoledì 27 gennaio, h 18 Calogero Marrone, un eroe dimenticato Con Salvo Toscano e Ivana Baiunco

Giovedì 28 gennaio h 17 Giuseppina Panzica. La nissena che aiutava gli ebrei Con la prefetta Cosima Di Stani, l’assessore alla Cultura Marcella Natale, Lidia Trobia, Onde donneinmovimento, Rosaria e Alessandra Luca, figlia e nipote di Giuseppina Panzica, vincenzo Grienti, giornalista.

Venerdì 29 gennaio h 12.43 #caltanissettacecultura partecipa a #artenelcentrosicilia del Rotary club Caltanissetta Post sulla storia della nobildonna Aloisia Moncada

Febbraio 2021 Lunedì 1 febbraio h 11.40 #caltanissettacecultura partecipa a #artenelcentrosicilia del Rotary club Caltanissetta Post sulla nobil-coppia formata da Sofonisba Anguissola e Fabrizio Moncada.

Martedì 2 febbraio h 18 Gianfranco Ayala, il medico con la passione per l’immagine Intervista di Lavinia D’Agostino

Mercoledì 3 febbraio h 14 #caltanissettacecultura partecipa a #artenelcentrosicilia del Rotary club Caltanissetta Post sulla Madonna del Tamburino, conservata nella chiesa di Sant’Agata a Caltanissetta

Mercoledì 3 febbraio, h 18 Obiettivo Sciascia. Fotografi a confronto Con Giuseppe Leone e Lillo Miccichè, modera Gianni Nicola Caracoglia.

Giovedì 4 febbraio, h 18 Giornata mondiale contro il cancro Con le psicoterapeute Maria Grazia Villari e Nuvola Rinaldi, autrici del volume “C’è tempo. Racconti di cura di donne operate al seno”; Aldo Amico, presidente della Lilt Caltanissetta, e Cettina Andaloro, Assessora alla sanità del Comune di Caltanissetta. Modera la giornalista Lavinia D’Agostino.

Lunedì 8 febbraio h 20 #caltanissettacecultura partecipa a #artenelcentrosicilia del Rotary club Caltanissetta Post sulla Madonna degli Angeli custodita nella chiesa Maria Santissima delle Grazie di Caltanissetta.

Martedì 9 febbraio, h 13 #caltanissettacecultura partecipa a #artenelcentrosicilia del Rotary club Caltanissetta Post su Giovanni Antonio Matera e le sue statue per il presepio

Martedì 9 febbraio, h 18 Presentazione del libro “Carota sulla luna” di Alessia Franco Con l’illustratore Gabriele Genova, modera Gianni Nicola Caracoglia.

Mercoledì 10 febbraio, h 10 Luigi Bruno, il poliziotto nisseno ucciso a Fiume Con Anna Maria Bruno Stella, figlia dell’agente Luigi Bruno, Sonia Zaccaria, docente di Storia e filosofia al Liceo scientifico Volta di Caltanissetta. Introduce il sindaco Roberto Gambino. Modera il giornalista Daniele Lo Porto. Intervento musicale di Mario Ferrara.

Giovedì 11 febbraio, h 18 “Come nasce la vita?” presentazione dell’albo illustrato di Daniela Robberto Intervista di Lavinia D’Agostino

Venerdì 12 febbraio, h 18 Presentazione del libro di poesie “Ricordi e tradizioni” di Michele Butera Intervista di Roberta Barba, letture di Michela Rosa Lauria

Lunedì 15 febbraio h 13 #caltanissettacecultura partecipa a #artenelcentrosicilia del Rotary club Caltanissetta Post sulla storia del Crocifisso dello Staglio conservato nella Chiesa di Santo Spirito di Caltanissetta

MAR, 16 FEB h 18 Presentazione del libro “Lo spazio di un mattino” di Dario Piombino Mascali Con l’antropologo Dario Piombino Mascali, lo storico Salvatore Adorno, modera Giusy Sciacca

Mercoledì 17 febbraio, h 10 Le Parole Ostili Il Comune di Caltanissetta aderisce al Manifesto di Parole O_Stili nato per contrastare i linguaggi d’odio in Rete.

VEN, 19 FEB, h 18 La lezione senza tempo di Emanuele Macaluso Con il sindaco Roberto Gambino, l’assessore Marcella Natale, Giuseppe Provenzano, Ilaria Amico Cgil nazionale, Francesca Vitale Cgil Sicilia, Gianfranco Ayala, Filippo Falcone Istituto Gramsci Palermo. Modera Gianni Nicola Caracoglia

MAR, 23 FEB, h 18 Storie d’amicizia Gianni Nicola Caracoglia intervista Giuseppe Leone e Antonio Di Grado su Leonardo Sciscia, Gesualdo Bufalino e Vincenzo Consolo

MER, 24 FEB h 11 Parco Letterario Pier Maria Rosso di San Secondo – Inaugurazione nuova sede

MER, 24 FEB, h 18 Paesaggi dell’anima #1 – Un pomeriggio di poesia Primo appuntamento con la poesia

Giovedì 25 febbraio h 13 #caltanissettacecultura partecipa a #artenelcentrosicilia del Rotary club Caltanissetta Post sulla storia del Paliotto della Cappella di Sant’Ignazio nella Chiesa di Sant’Agata al Collegio

GIO, 25 FEB, h 18 La crisi Covid pagata dalle donne Con la prefetta Cosima Di Stani, l’assessore Grazia Giammusso, Giovanna Candura commissario della Camera di Commercio, il magistrato Bruno Giordano, la commerciante Cinzia Milazzo, la giornalista Elvira Terranova. Modera Ivana Baiunco

Venerdì 26 febbraio, h 11,20 #caltanissettacecultura partecipa a #artenelcentrosicilia del Rotary club Caltanissetta Post su testo testo di Maria Rita Basta, sulla seconda parte della storia del Paliotto della Cappella di Sant’Ignazio nella Chiesa di Sant’Agata al Collegio.

Marzo 2021 Lunedì 1 marzo, h 17.45 #caltanissettacecultura partecipa a #artenelcentrosicilia del Rotary club Caltanissetta Post su testo di Luigi Garbato del MUDIC Museo Diocesano Caltanissetta “Mons. Giovanni Speciale” sulla Madonna del Tamburino dipinto conservato nella chiesa di Sant’Agata di Caltanissetta

MAR, 2 MAR, h 18 Paesaggi dell’anima #2 – Un pomeriggio di poesia Secondo appuntamento con la poesia

MER, 3 MAR, 18 Daniela Vullo: “Le lastre marmoree di Valerio Villareale” La Soprintendente ai beni culturali di Caltanissetta dialoga con Lavinia D’Agostino.

VEN, 5 MAR, h 18 Le pari opportunità nello sport Con Luisa Rizzitelli, Manu Benelli, Antonella Bellutti, Anna Lattuca, Sergio Marchese, Marcello Tornatore. Moderano gli assessori Fabio Caracausi e Marcella Natale

Lunedì 8 marzo, h 11 Your song Per la Giornata Internazionale della donna l’omaggio musicale in rosa con “Your song” di Elton John eseguita da Adua Lega e le Donne della Giovane orchestra sinfonica del Centro Sicilia. Una produzione del Comune di Caltanissetta, assessorato turismo, sport e spettacolo. Il brano è stato eseguito e registrato al Teatro Comunale Regina Margherita Caltanissetta

Lunedì 8 marzo, dalle 13.44 alle 19.55 Caltanissetta celebra la Giornata delle donne 20 post con frasi di donne celebri per la Giornata internazionale delle donne

LUN, 8 MAR, h 18 Frida Kahlo. La vità è arte Dibattito sull’artista messicana nel giorno della Festa della donna con Emanuela Pulvirenti, docente di Storia dell’arte, Milena Avenia, attivista per i diritti delle donne, e la partecipazione dell’attrice Pamela Villoresi. Modera Marcella Natale, assessora alla Cultura del Comune di Caltanissetta

LUN, 8 MAR, h 20 Nella storia anche noi Videoproiezione per la Giornata internazionale delle Donne

MAR, 9 MAR, h 18 «Noi che puzziamo di zolfo» Dibattito con Gianfranco Ayala, Angelo La Rosa e Michele D’Oro, tre vite accomunate da quella che è stata una risorsa mineraria tra le più importanti della Sicilia. Modera la giornalista Lavinia D’Agostino

MER, 10 MAR, h 18 Paesaggi dell’anima #3 – Un pomeriggio di poesia Terzo incontro dedicato ai poeti

GIO, 11 MAR, h 18 Caltanissetta – Patto per la lettura Conversazione con i docenti referenti del progetto

VEN, 12 MAR, h 18 Nino Martoglio. Un mistero lungo un secolo Dibattito sullo scrittore etneo moderato dalla giornalista Giovanna Caggegi, con il regista Elio Gimbo autore del libro “Le tre porte”, la scrittrice ed accademica Sarah Muscarà e con Enzo Zappulla, scrittore e Presidente dell’Istituto di Storia dello spettacolo siciliano.

Lunedì 15 marzo, h 17 Post sul progetto “Giochiamo con l’arte” di #artenelcentrosicilia del Rotary club Caltanissetta

MAR, 16 MAR, h 18 Vitalia Mosca “Calogero Manasia, primo direttore della biblioteca Scarabelli” Intervista di Lavinia D’Agostino a Vitalia Mosca, esperta di storia locale

MER, 17 MAR, h 18 Obiettivo 5: Parità di genere Con l’assessore alla Cultura Marcella Natale, il questore Emanuele Ricifari, Maria Grazia Vagliasindi, presidente della Corte d’appello di Caltanissetta, Ester Vitale Onde donneinmovimento. Modera Lavinia D’agostino.

GIO, 18 MAR, h 18 Buon compleanno Rosa Omaggio alla cantante folk licatese morta nel 1990 che il 21 marzo avrebbe compiuto 94 anni. Con Luca Torregrossa, Nonò salamone, Rita Botto, Matilde Politi, Luigi Di Pino, Roberto Sottile. Modera Gianni Nicola Caracoglia

Domenica 21 marzo “Giornata della memoria e dell’impegno” Post sulle vittime innocenti delle mafie con una poesia di Aurora Bonanno Conti

DOM, 21 MAR, dalle 16 alle 19.30 Maratona di Poeti Maratona di poesia in 5 post con contributi da varie parti d’Italia

Martedì 23 marzo, h 13 #caltanissettacecultura partecipa a #artenelcentrosicilia del Rotary club Caltanissetta Post su testo di Anna Tiziana Amato Cotogno su “L’andata al Calvario” , detto “Spasimo di Sicilia”

Martedì 23 marzo, h 18 Roberta Barba presenta “Adelasia, la principessa infelice” Intervista di Ivana Baiunco a Roberta Barba sul libro “Adelasia, la principessa infelice”, partecipa la Soprintendente BB.CC Daniela Vullo.

MER, 24 MAR, dalle 16 alle 19 Caltanissetta legge ad alta voce Giornata Nazionale per la promozione della lettura Caltanissetta legge ad alta voce, sei post di letture inviate dai cittadini nisseni e non solo

Venerdì 26 marzo, h 14.30 Post sul webinar “Le sacre rappresentazioni” di Europassione per l’Italia viaggio itinerante attraverso le rappresentazioni della passione di Gesù, di cui il Comune di Caltanissetta è capofila

SAB, 27 MAR, h 17 Le vie della Passione Vite nascoste: Giovanni “l’americano” Messa on line per il progetto “Le vie della Passione Vite nascoste” per la Settimana Santa di “Giovanni l’americano” storia raccontata dal testo di Antonello Capodici che ne cura la regia e che vede in azione l’attore Liborio Natali. Evento a cura delle bande musicali della città di Caltanissetta.

Sabato 27 marzo h 18 Apertamente di Luca Iannì Post sul primo premio del “Cuneo Film Festival” sezione documentari al documentario di Luca Iannì sul progetto di rigenerazione urbana del Comune di Caltanissetta “Aperta-mente. Saracinesche da leggere” dell’artista Carlo Sillitti.

DOM, 28 MAR, h 17 Le vie della Passione Vite nascoste: Le mani di Dio Messa on line per il progetto “Le vie della Passione Vite nascoste” per la Settimana Santa di “Le mani di Dio”, la storia di Carmela Pellerino raccontata dal testo di Antonello Capodici che ne cura la regia con Alessandra Falci. Evento a cura dell’Associazione Gesù Nazareno.

LUN, 29 MAR, h 17 Le vie della passione: Le mani di Dio – Ricamare la propria vita alla ricerca di Carmelina Pellerino Messa on line per il progetto “Le vie della Passione Vite nascoste” per la Settimana Santa di “Le mani di Dio – Ricamare la propria vita alla ricerca di Carmelina Pellerino” regia Ester Amico con la consulenza di Antonello Capodici. Introducono Bernadette Arcarese, direttrice della Comunità “La Ginestra” e il regista Antonello Capodici. Evento a cura dell’Associazione Gesù Nazareno.

LUN, 29 MAR, h 18 La Settimana Santa negli scatti di Lillo Miccichè Conversazione tra il fotografo nisseno e lo scrittore Roberto Mistretta, con la partecipazione di Concetta Cataldo di Europassione per l’Italia. Modera il giornalista Gianni Nicola Caracoglia

MAR, 30 MAR, h 17 Le vie della Passione Vite nascoste: Parrì Messa on line per il progetto “Le vie della Passione Vite nascoste” per la Settimana Santa di “Parrì” scritto e diretto da Salvatore Riggi. Evento a cura dell’Associazione Teatro della Parola.

MER, 31 MAR, h 11.30 Le vie della Passione Vite nascoste: Dal buio alla luce. La Real Maestranza nel ricordo di Giuseppe Ortoleva e Gaetano Riggio Messa on line per il progetto “Le vie della Passione Vite nascoste” per la Settimana Santa di “Dal buio alla luce. La Real Maestranza nel ricordo di Giuseppe Ortoleva e Gaetano Riggio” dramma musicale con la direzione artistica di Giuseppe Speciale, con i testi di Francesco Daniele Miceli, che cura anche la regia teatrale. Evento a cura della Real Maestranza Città di Caltanissetta.

MER, 31 MAR, h 17 Le vie della Passione Vite nascoste: I sogni di Don Turidduzzu Messa on line per il progetto “Le vie della Passione Vite nascoste” per la Settimana Santa di “I sogni di Don Turidduzzu” testo di Anna Mosca Pilato, letto da Anna Rita Donisi e interpretato da Lino Pantano, regia di Michele Spena e di Roberto Gallà. Evento a cura dell’Associazione Piccoli Gruppi Sacri.

MER, 31 MAR, h 18 L’Italia di Dante Incontro con il critico letterario Giulio Ferroni e il segretario generale della Società Alighieri Alessandro Masi, modera Marisa Sedita, presidente della Società Dante Alighieri di Caltanissetta Aprile 2021

GIO, 1 APR Le vie della Passione: I mastri delle Vare. Arte, fede e zolfo in casa Biangardi Messa on line per il progetto “Le vie della Passione Vite nascoste” per la Settimana Santa di “I mastri delle Vare. Arte, fede e zolfo in casa Biangardi”, direzione artistica Giuseppe Speciale, testi e regia teatrale Francesco Daniele Miceli. Evento a cura dell’Associazione Giovedì Santo.

VEN, 2 APR, h 17 Le vie della Passione Vite nascoste: E gridammu tutti! Messa on line per il progetto “Le vie della Passione Vite nascoste” per la Settimana Santa di “E gridammu tutti!” di Antonello Capodici. Evento a cura dell’Associazione Santuario Signore della Città.

SAB, 3 APR, h 17 Le vie della Passione (off)- Dialoghi di passione Messa on line del video del videodramma ideato e scritto da Michele Albano per il progetto “Le vie della Passione Vite nascoste” per la Settimana Santa

Mercoledì 6 aprile #caltanissettacecultura partecipa a #artenelcentrosicilia del Rotary club Caltanissetta Post su testo di Lina Scalisi su Luigi Guglielmo Moncada

Venerdì 8 aprile Post sulla seconda edizione della mostra d’arte contemporanea “BRIDGES 2 – Round Trip” dell’Associazione Culturale #AGeRICa, col patrocinio del Comune di Caltanissetta, che celebra il 56° anniversario del gemellaggio Caltanissetta-Rochester

Lunedì 12 aprile #caltanissettacecultura partecipa a #artenelcentrosicilia del Rotary club Caltanissetta. Post sul testo di Daniela Vullo su Palazzo Moncada, con le foto di Lillo Micciché

MAR, 13 APR, h 17 Le facce di Pier Maria Rosso San Secondo tra tempi e spazi Con Marina Castiglione, docente dell’Università di Palermo; Marisa Sedita, presidente del Parco letterario Pier Maria Rosso di San Secondo di Caltanissetta; Andrea Bisicchia, già docente dell’Università di Parma, scrittore e critico teatrale; Maria Grazia Trobia, docente del Liceo classico Ruggero Settimo di Caltanissetta. Modera la giornalista Giovanna Caggegi.

MER, 14 APR, h 18 Antonio Vitellaro presenta “La biblioteca delle biblioteche” Intervista di Lavinia D’Agostino al presidente della Società nissena di storia patria Antonio Vitellaro sul progetto “La biblioteca delle biblioteche”

VEN, 16 APR, h 18 Savì Manna presenta “Carmelo Vassallo. Teatrale incontro” L’intervista di Lavinia D’Agostino all’attore catanese autore libro “Carmelo Vassallo. Teatrale incontro”. Partecipa il regista Claudio Collovà

MAR, 20 APR, h 18 Michele Tripisciano, un uomo che pagò con la vita il suo amore per l’arte Marisa Sedita, presidente del comitato di Caltanissetta della Società Dante Alighieri e del Parco letterario Pier Maria Rosso di San Secondo di Caltanissetta, parla con Gianni Nicola Caracoglia dello scultore nisseno

MER, 21 APR, h 18 Giuseppe Saggio legge “Il quadro storico di Caltanissetta” L’architetto Giuseppe Saggio “legge”, con l’assessore Marcella Natale, il quadro del XVIII secolo, di autore ignoto, proveniente dal complesso della Chiesa di Santa Maria degli Angeli ed esposto nella stanza del Sindaco GIO,

22 APR, h 18 Lucia Maria Collerone presenta “Hortensia” La scrittrice Lucia Maria Collerone parla con Francesca Pagano del suo ultimo romanzo storico

VEN, 23 APR, h 13.30 Caltanissetta candidata capitale del libro 2021 L’annuncio dell’assessore Marcella Natale

VEN, 23 APR, h 18 Presentazione del libro “Il cibo che ci salverà” Intervista di Lavinia D’Agostino all’autrice del libro Eliana Liotta

DOM, 25 APR, h 19 25 aprile, una storia fatta di storie Iniziativa promossa dal Comune di Caltanissetta e dall’Anpi Caltanissetta.

MAR, 27 APR, h 18 Don Fortunato Di Noto un baluardo a tutela dei minori Conversazione con il giornalista e scrittore Roberto Mistretta, autore del libro “Don Fortunato Di Noto, la mia battaglia a difesa dei bambini” (Edizioni Paoline) e don Fortunato Di Noto, presidente di Meter Onlus. Modera Gianni Nicola Caracoglia

MER, 28 APR, h 18 Il turismo delle miniere. La nuova risorsa del centro Sicilia Con Marcello Frangiamone, presidente del Museo della Zolfara di Montedoro; Luigi Gattuso, direttore del Parco archeologico di Gela e il geologo Salvatore Maria Saia. Conduce Lavinia D’Agostino

GIO, 29 APR, h 18 Il quartiere degli artisti Con l’assessore alla Cultura Marcella Natale, l’artista Carlo Sillitti, Luca Iannì (autore del documentario premiato al “Cuneo Film Festival”), Giorgetta Bonfiglio Dosio, Rosanna Chiggiato e Riccardo Cerutti dell’associazione Archi-VA in rappresentanza di Farnese, cittadina medievale nel cuore della Tuscia, set dello sceneggiato “Le avventure di Pinocchio” di Luigi Comencini”. Apre l’incontro il sindaco Roberto Gambino, con la partecipazione straordinaria della fotografa spagnola di fama internazionale Begoña Zubero. Conducono i giornalisti Gianni Nicola Caracoglia e Lavinia D’Agostino

Giovedì 29 aprile, h 19.30 “Apertamente” Link al documentario “Apertamente” di Luca Iannì sul progetto artistico “Aperta-mente, saracinesche da leggere” di Carlo Sillitti realizzato dal Comune di Caltanissetta

15 MAGGIO – 27 GIUGNO 2021 56° anniversario gemellaggio Caltanissetta Rochester “Ponti/ Bridges” GALLERIA VIRTUALE CO.VI.3D DI CREATIVE SPACES www.creativespaces.it/museo/covi3d-gallery 27 maggio – Inaugurazione Punto Lettura Nati per Leggere – Caltanissetta Biblioteca dei bambini e delle bambine, Biblioteca Scarabelli

18/6 venerdì Anteprima Festival Miniera Inaugurazione Mostra Fotografica Begona Zubero “Non è esotico, è vitale” Curatela Giovanna Seminatore – Palazzo Moncada Ore 18.00

Dal 23/06 fino al 10/08 “Un ciack sotto la luna” Stagione cinematografica 2021 all’aperto Centro Culturale Michele Abbate

Da martedì a domenica 24/06 giovedì Museo de la Minerìa del Paìs Vasco Bilbao http://www.meatzaldea.eus/ incontro online Introduce il Sindaco di Caltanissetta Arch. Roberto Gambino con Marcello Frangiamone, assessore all’Ambiente del Comune di Caltanissetta e direttore scientifico del Parco Museale “Dallo zolfo alle stelle” di Montedoro Luigi Gattuso, direttore del Parco Archeologico di Gela – Museo della Solfara della Miniera Trabia Tallarita Renzo Bufalino, sindaco di Montedoro – Museo della Zolfara “Angelo Petyx” di Montedoro Laura Zurli, dirigente Istituto Tecnico “Sebastiano Mottura” ex “Regia Scuola Mineraria” – Laboratorio museale Mineralogico, Paleontologico e della zolfara di Caltanissetta Largo Barile Ore 20.30

25 giugno venerdì Compagnia Teatrale del Tempo Relativo con gli ospiti delle comunità terapeutiche di Casa Rosetta e altri artisti “No alla droga, Sì alla vita” “Heroes” piece teatrale Associazione Casa Rosetta – Biblioteca ScarabellI Ore 18

1 luglio giovedì La Medicina Narrativa Incontro con il prof. Antonio Virzì, Presidente della Società Italiana di Medicina Narrativa Introducono Walter Tesauro Presidente del Consorzio Universitario di Caltanissetta Roberto Sanfilippo Direttore del Cefpass Giovanni D’Ippolito Presidente dell’Ordine dei Medici Italia Di Liegro Coordinatrice del Corso di Medicina e Chirurgia di Caltanissetta – Largo Barile Ore 19

2 luglio “Intelligenza artificiale e stereotipi di genere” Incontro-dibattito online Graziella Priulla Sociologa della comunicazione Salvatore Sapienza C. I. Alma Mater Research Institute for Human- Centered Artificial Intelligence a cura di Ondedonneinmovimento Palazzo Moncada Ore 18

2 luglio ‘Nta ‘na barca ‘i lignu “ Sulle onde del Mediterraneo Musica, teatro, danza, poesia Cantustrittu – Piazza Garibaldi Ore 21

25 giugno venerdì, 2 luglio venerdì Visita guidata al Laboratorio museale mineralogico, paleontologico e della zolfara dell’Istituto “Mottura” IISS “S.Mottura” Viale della Regione Ore 10

3,10,17,24 luglio Passeggiata letteraria alla scoperta del Centro Storico e delle Saracinesche d’autore dedicate agli scrittori siciliani Appuntamento in piazza Garibaldi Ore 11.30

10,17,24 luglio Visita guidata del Museo della Solfara della Miniera Trabia Tallarita Riesi /Sommatino Ore 10

10, 17 luglio Passeggiata al cimitero dei carusi e all’area mineraria Juncio Tumminelli Appuntamento Villaggio Santa Barbara Ore 9 Passeggiata alla scoperta dei palazzi dei signori dello zolfo Appuntamento in piazza Garibaldi Ore 17 15,

22 luglio “Ciao, piacere, mi chiamo Geta” Visita guidata per i bambini e le bambine al Museo Interdisciplinare Regionale Museo Interdisciplinare Regionale Ctr. Santo Spirito Ore 17 – 19

5 luglio Caltanissetta Città che legge Teresa Gentile “Capelvenere” A cura di Ondedonneinmovimento – Palazzo Moncada Ore 18

6 luglio I signori dello zolfo. Michele Curcuruto conversa con Enrico Curcuruto Palazzo Moncada Ore 19

7 luglio Caltanissetta Città che legge Presentazione del libro: “Vittime di violenza. Storie di ordinaria quotidianità” con l’autrice Elisa Caponetti Intervista Ivana Baiunco Partecipano: Stefano Strino Sostituto Procuratore della Repubblica Emanuele Ricifari Questore di Caltanissetta Letture di Rosario Petyx – Largo Barile Ore 18.30

9 luglio AmMIRando tra le note Notte in musica al Museo Luigi Scarnato Band Paco Piemonte Band, solista Ignazio Cianciolo Renato Bifarella e Toti Bruno Museo Interdisciplinare Regionale – Ctr. Santo Spirito Ore 20.30

8,9,10 luglio Il Festival della letteratura dei bambini e delle bambine Ospiti i nostri amici cuccioli a 4 zampe Con la partecipazione del gruppo di volontari “Nati per leggere” di Caltanissetta Biblioteca Scarabelli Ore 17.30 – 19.30 Biblioteca Scarabelli Ore 17.30 – 20 Letture animate a cura di: Giuliana Fraglica “Tu sei una meraviglia” Annalisa Di Gennaro “Storie per caso” Sonia Baglieri “La nuvola di Bubù” di Sara Marullo Con la partecipazione del gruppo di volontari “Nati per leggere” di Caltanissetta Letture animate a cura di: Marcella Di Miceli “Penna e tavolozza” “Bianca Cipudda” Teatro degli Spiriti Spettacolo per narratore e burattini Biblioteca Scarabelli Ore 20 Laribò Officina Educativa d’Arte Laboratorio a 4 zampe

10 luglio Inaugurazione Mostra “Contagi” Esperienza sensoriale Carlo Sillitti, Lorenzo Ciulla, Ursula Costa, Ettore Garozzo, Anna Giannone, Francesco Siracusa, Roberto Pistis, Loris Viviano Palazzo Moncada Ex Ufficio Tributi

10 luglio ore 22 Circo Ramingo “Ramingo Street Circus” Circo contemporaneo e Teatro di Strada

11 luglio Cirque Entre Nous Circo contemporaneo 5 artisti si incontrano e si riconnettono attorno a tre pali cinesi

12 luglio Caltanissetta Città che legge Cettina Caliò “Di tu in noi” Poesia La nave di Teseo Palazzo Moncada Ore 18.30

13 luglio Michele Mendolia Calella, Armando Turturici, Giuseppe Portogallo Conversazione su “Girolamo Gravina, un gesuita nisseno in Cina” Caltanissetta Città che legge Massimo Crifò “La locanda del tè” Palazzo Moncada

14 luglio #Esserci sempre…Storie di legalità” Evento di sensibilizzazione per la diffusione della cultura della legalità, importante frontiera civica. Momenti divulgativi, mostre, dimostrazioni, dibattiti, talk ed arte che riguardano la Polizia di Stato e le Associazioni del territorio Piazza Garibaldi, corso Umberto, salita Matteotti e Largo Barile Dalle ore 18 alle ore 23

Dal 15 al 18 luglio Mostra dei libri degli Editori Indipendenti Siciliani Caltanissetta città che legge Francesco Terracina Targa Florio Le Madonie e la gara più bella Editori Laterza Palazzo Moncada Inaugurazione ore 17

16 luglio Luca Vullo “In tour con mamma” Spettacolo teatrale Teatro Parco Archeologico Palmintelli Ore 21

17 luglio Caltanissetta Città che legge Autori degli Editori Indipendenti Siciliani Antonella Ballacchino “Fra_tt_ali” Armenio Vanessa Ambrosecchio “Tutto un rimbalzare di neuroni” Einaudi Luciano Modica “Aspetta Mezzanotte” MarsilioPalazzo Moncada

17 luglio Carmen Pancamo e Coral Arte Flamenco in “Duende….Le parole di Lorca” Spettacolo di poesia, danza e musica Largo Barile Ore 21

18 luglio Familia. Opera di Land Art Alberto Foresta Antgeprima largo Barile Ore 18.30

18 luglio Rassegna cinematografica curata da Aurelio Grimaldi “Maradona la mano de dios” Dopo la proiezione incontro-dibattito con il regista Marco Risi Centro Culturale Michele Abbate Ore 21

20 luglio Caltanissetta Città che legge Presentazione in anteprima nazionale del libro di Salvo Toscano “ Memorie di un delitto “ Intervista Ivana Baiunco Largo Barile Ore 18.30

21 luglio Caltanissetta Città che legge Maurizio Agnello “ Il ritratto del demone “ Edizioni Leima Con Lia Sava – Largo Barile Ore 19

21 luglio Metrography Agency La prima agenzia fotografica in Iraq Collegamento/ Incontro online Con Begona Zubero Largo Barile Ore 20

23 luglio Rassegna cinematografica curata da Aurelio Grimaldi “Rosso Malpelo” Dopo la proiezione incontro-dibattito con il regista Pasquale Scimeca Ore 21

25 luglio People of San Francesco Un mix di mostre di fotografia, pittura, scultura Incontri letterari, percorsi culinari e olfattivi, artigianato locale, teatro e musica Quartiere San Francesco

27 luglio Caltanissetta Città che legge Roberta Barba “Adelasia. La principessa Infelice” Palazzo Moncada Ore 18

28 luglio Caltanissetta Città che legge Federica Falzone “Acheni nel vento” Albatros Palazzo Moncada Ore 18

30 luglio Caltanissetta Città che legge Giusi Sciacca “Virità femminile singolare-plurale” Kalòs – Palazzo Moncada Ore 19

30 luglio “Le Storie del Mondo” da “Le Metamorfosi” di Ovidio di e con Roberto Nobile Spettacolo teatrale Largo BarileOre 21

8 settembre Presentazione del libro “Il presidente Liccasarda” Con l’autore Enzo Randazzo Con Marisa Sedita Migliore Ore 18 Palazzo Moncada Largo Barile

10 settembre Presentazione del libro “Il dono di un talento” di Gabriella Gallo A seguire proiezione del corto “L’omu, la so vita e lu zuccaru”, regia di Tony Gangitano, dedicato al Maestro Lillo De Fraia Ore 18 Teatro “Regina Margherita”

10 settembre Inaugurazione mostra “Ripartiamo dai fiumi” Pittura, Scultura, Fotografia” A cura di Graziella Bellone e Filippo Amara Palazzo Moncada

14 settembre Presentazione del libro ”Giuseppe Frattallone Scultore”Ore 18 Auditorium del Seminario Piazza Giovanni Paolo II

14 settembre Presentazione del libro “Fai ciao con la manina” di Sanfilippo e Lemoli Ore 19 Biblioteca Comunale “L. Scarabelli”

15, 16, 17 settembre Sicilia dunque penso Festival della Letteratura VIII edizione Ore 18.30 – 21.30 Atrio di Palazzo del Carmine

16 settembre Inaugurazione mostra “Giuseppe Frattallone, dal sogno all’interpretazione” Ore 18.30 Palazzo Moncada

19 settembre Etta Scollo Trio “Cantami Sicilia” con Susanne Paul e Fabio Tricomi Ore 21 Parco Archeologico Palmintelli

21 settembre Presentazione del libro “Un punto nell’anima” Società Nissena di Storia PatriaOre 18.30 Con l’autore Francesco Augello Centro Culturale Michele Abbate

22 settembre Rassegna cinematografica curata da Aurelio Grimaldi “L’uomo di vetro” Con Tony Sperandeo, David Coco e Riccardo Lo Verso da cancellare conduce Ivana Baiunco Ore 19.00 Biblioteca Comunale “Luciano Scarabelli”

25 settembre Premiazione del concorso “Balconi Fioriti” Ore 17.30 Centro Culturale Michele Abbate

26 settembre Picnic Ottocentesco Villa Cordova

27 settembre Presentazione del volume di poesia “Paesaggi dell’anima” Ore 18 Palazzo Moncada Sala Sofonisba

28 settembre Piernicola Silvis, La pioggia, con il questore Emanuele Ricifari e Annarita Donisi, Bibiolteca “scarabelli”

30 settembre Presentazione del volume dedicato al giornale “L’ora” Ore 18.30 Palazzo Moncada Sala Sofonisba

7 ottobre – Incontro con la scrittrice Silvana Grasso – Teatro Regina Margherita

8 ottobre – Letture ad alta voce – Quartiere San Luca, a cura del Patto per la Lettura Città di Caltanissetta PROVVIDENZA I colori di un quartiere da scoprire

14 ottobre Ore 10.30 Saluti istituzionali e presentazione del progetto Chiesa Santa Maria della Provvidenza

14, 15 e 16 ottobre Ore 11.00 Laboratori di creatività a cura dell’IISS “Manzoni Iuvara” Ore 10.30 – 12.00; 17.00 – 19.00 Visite guidate del quartiere Gruppo Giovani Dante Alighieri di Caltanissetta e studenti dell’IISS “Manzoni Iuvara” e dell’indirizzo Turismo dell’ITET Rapisardi Da Vinci di Caltanissetta

14 e 15 ottobre Ore 16.00 – 17.00 – Scuola San Giusto Letture ad alta voce per bambini e bambine a cura del gruppo del Patto per la Lettura della Città di Caltanissetta Laboratorio di ricamo a cura di Marianna Bonaffini Gli Artisti Via Ajala – Mirko Cavallotto, in arte Loste Via Provvidenza – Stefano Santoro, in arte McNenya, collettivo di Salerno Via Goldoni – Pittori Anonimi del Trullo di Roma

14 ottobre – Giovedì Ore 17 Visita guidata del quartiere condotta dall’Arch. Mario Cassetti – appuntamento in piazza Garibaldi Esibizione delle Fiamme Oro della Polizia di Stato – corso Vittorio Emanuele, angolo via Palermo

EVENTO SPECIALE Ore 19 Teatro Regina Margherita Simonetta Agnello Hornby presenta il suo ultimo romanzo “Punto pieno”

16 ottobre – Sabato Ore 11.00 Teatro Regina Margherita Inaugurazione mostra fotografica e proiezioni video “La cultura gipsy e il jazz manouche, dalla strada al teatro” Ore 16.30 – 17 Spazio antistante Chiesa della Provvidenza Letture ad alta voce a cura del gruppo del Patto per la Lettura della Città di Caltanissetta Ore 17 Visita guidata del quartiere condotta dall’Arch. Giuseppe Saggio – appuntamento in piazza Garibaldi Dalle 18.15 CARAVAN TOUR ESPRITE MANOUCHE, Caltanissetta prima edizione Percorso musicale itinerante per le vie del centro ore 18,15: largo Piazza Grazia – musica per tutti ore 19.00: piazza Falcone Borsellino – musica per tutti 21.00 Teatro col fuoco. Spettacolo di teatro e animazione. Corso Umberto, isola pedonale 21.30 Concerto: Sulle Orme di Django Ensamble. Esprite Manouche Piazza Garibaldi Il Fatto Nisseno – media partner – logo Luca Iannì – progetto documentazione video

PROGETTO QUARTIERI IN FESTA Tanti giorni – quasi un mese, da settembre a ottobre – di iniziative nei quartieri Balate Pinzelli, Santa Barbara, San Luca e San Francesco Stazzone Girolamo Ciulla, Giuseppe Veneziano “La permanenza del Mito” mostra a Palazzo Moncada, dal 30 ottobre al 12 dicembre 12 novembre – celebrazione anniversario strage Gessolungo – Video per le scuole, incontri, mostra fotografica, concerto Teatro Regina Margherita –

Stagione Teatrale 2021-22

18 novembre “Minnazza” con Leo Gullotta;

14 dicembre “In nome della madre” con Galatea Ranzi;

3 febbraio “Mittente.Wolfang Amdè Mozart”, con Tullio Solenghi;

11 marzo “Ombre” di Gaetano Aronica;

30 marzo “Verso l’Infinito” con Piergiorgio Odifreddi;

7 aprile “Medea” con Liborio Natali.

20 novembre, Giornata Regionale Nati per Leggere – Biblioteca “Scarabelli” Calendario di iniziative organizzate per la “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne” dall’Associazione Onde donneinmovimento e dall’Associazione I Girasoli con il patrocinio del Comune di Caltanissetta , Assessorato alla cultura

Giovedì 18 novembre ore 18 Apertura della mostra di stampe originali dell’artista afghana Shamisia Hassani

Venerdì 19 novembre ore 17.30 “Processo per stupro” Conversazione con la regista, scrittrice, sceneggiatrice e femminista Pina Mandolfo

Venerdì 19 novembre ore 21 Teatro Regina Margherita Concerto di Ana Carla Maza Bahia in quartetto a cura dell’Associazione Musicarte per la stagione “Women in jazz – Nissa jazz Festival”

Sabato 20 novembre ore 17.30 Convegno “Contro i femminicidi un’arma in meno”

Domenica 21 novembre ore 17.30 Ritratto di Elvira Mancuso a cura di Vitalia Mosca, in collaborazione con l’Associazione Storia Patria di Caltanissetta, Lions Club Caltanissetta, Rotary Club Caltanissetta

Martedì 23 novembre ore 17.30 Presentazione del libro “Il labirinto delle perdute” di Ester Rizzo. A seguire “Senza paura”, coreografia di Alessia Trovato, musica di Grazia Zaffuto, con gli studenti del Liceo classico, linguistico e coreutico Ruggero Settimo di Caltanissetta

Mercoledì 24 novembre ore 17.30 “Torneranno a volare gli aquiloni” conferenza -dibattito sulla questione afghana, con l’Associazione Nove Onlus e Arci Nazionale

Giovedì 25 novembre ore 17.30 “Miniere di libertà: le donne afghane” proiezione del film “Osama” di Siddiq Barmak. Segue dibattito con il regista, sceneggiatore e scrittore Aurelio Grimaldi

26 novembre La Bella Addormentata in Rosso, Il pizzico del diavolo Spettacoli teatrali Premio Rosso di San Secondo, consegna Marionetta d’Argento A cura del Parco Letterario Rosso di San Secondo

8 dicembre – Incontro con Pietrangelo Buttafuoco, Teatro Regina Margherita

10 dicembre – Elezioni del Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze – Città di Caltanissetta

12 dicembre – 6 gennaio – XVII mostra dei presepi artigianali, Biblioteca Scarabelli 13 dicembre – Concerto al Buio, a cura della Unione Ciechi, sezione di Caltanissetta “Omeroi Project in concerto”– Teatro Regina

Margherita 21 dicembre – Progetto Provvidenza – realizzazione murale di Mirko Cavallotto