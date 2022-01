Caltanissetta, ospedale S.Elia: allestimento “rapido” di 20 posti in terapia intensiva dopo il focolaio tra il personale nell’analogo reparto di Gela

“Questo in continuità assistenziale anche di nuovi pazienti che essere ricoverati nelle potrebbero essere ore”. A dirlo all’Adnkronos è il direttore generale dell’Asp di CALTANISSETTA, Alessandro Caltagirone, dopo il focolaio Covid scoppiato tra il personale sanitario del reparto di Terapia intensiva di Gela. Il trasferimento dei sette pazienti, “con ambulanze medicalizzate e in piena sicurezza”, è già in corso e in serata tutti dovrebbero aver raggiunto l’ospedale di CALTANISSETTA .

“Contiamo che gli operatori sanitari contagiati si negativizzino nell’arco di una settimana – ha aggiunto Caltagirone – e quando rientreranno in servizio prenderemo altre decisioni. Con altri tre anestesisti contagiati, non potevamo gestire tre terapie intensive (una a Gela e due a CALTANISSETTA ) così abbiamo deciso di concentrare tutto al Sant’Elia”. (Foto di repertorio)