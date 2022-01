Caltanissetta, liceo classico paritario “P. Mignosi” firma con la Pro Loco la convenzione per i percorsi competenze e orientamento

E’ stata firmata tra il presidente della Pro Loco di Caltanissetta, Luca Miccichè e il gestore del Liceo Classico Paritario Pietro Mignosi Di Caltanissetta, don Antonino Lovetere, la convenzione per la realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, rivolti agli alunni che frequentano il terzo e quarto anno del liceo.

I PCTO rivestono una particolare importanza nel PTOF dell’Istituto, di cui è coordinatrice delle attività didattico educative la professoressa Luigia Maria Emilia Perricone, in quanto concorrono alla formazione di cittadini europei in grado di affrontare i rapidi cambiamenti generati dai mutamenti sociali e dall’innovazione tecnologica. In particolare con la Nuova Agenda di Competenze per l’Europa (New Skills Agenda for Europe), la Commissione e il Consiglio d’Europa hanno rivolto l’attenzione sulla centralità di un’istruzione di qualità basata sulle competenze, che consenta di potenziare la centralità dello studente nell’azione educativa, di incrementare la collaborazione con il contesto territoriale e di predisporre percorsi formativi efficaci. L’obiettivo è integrare i nuclei fondanti degli insegnamenti con lo sviluppo di competenze trasversali o personali, comunemente indicate nella scuola e nel mondo del lavoro come soft skills.

Le attività programmate dal Liceo Mignosi e coordinate dalla coordinatrice delle attività didattico educative, prof.ssa Luigia Perricone e dai proff. Barbara Atturio, Rodolfo Falzone e Andrea Alcamisi, prevedono la collaborazione con la Pro Loco e con la ditta Tipografia Paruzzo di Caltanissetta. Il progetto è stato avviato nel mese di Novembre con una fase di formazione in aula in cui gli alunni del triennio hanno potuto seguire le interessanti lezioni della professoressa Rosanna Zaffuto Rovello sulla storia di Caltanissetta e, in particolare, sulla Caltanissetta mineraria. Gli studenti, inoltre, hanno partecipato ad un incontro con Luca Miccichè in cui sono state presentate le finalità, le attività e l’organizzazione della PRO LOCO.

Nel mese di dicembre è stata organizzata una visita del centro storico di Caltanissetta con la guida del presidente della PRO LOCO, nel corso della quale gli alunni del terzo e quarto anno, accompagnati dalle professoresse Fiorella Falci e Alida Cammarata, hanno potuto visitare il palazzo Moncada, la Cattedrale e altri monumenti.

Successivamente saranno svolte altre attività pratiche quali la predisposizione di una brochure con le informazioni sulle principali attrazioni storiche della città e le indicazioni stradali attraverso mappe cartacee o mappe digitali (Google Maps); l’aggiornamento del sito della PRO LOCO con la pubblicazione degli eventi organizzati in città, di foto e testi predisposti dagli alunni; la predisposizione di profili IziTravel e il caricamento di audioguide sulla base dei testi preparati; l’ organizzazione di un seminario/dibattito sulla “Storia di Caltanissetta nell’età dello zolfo”.

Ulteriori attività pratiche saranno svolte a cura della Tipografia Paruzzo e saranno finalizzate alla realizzazione grafica di una brochure, degli inviti e delle locandine relative al seminario/dibattito sulla “Storia di Caltanissetta nell’età dello zolfo”.

Durante il seminario sulla “Storia di Caltanissetta nell’età dello zolfo” gli studenti, oltre a relazionare sulle attività svolte, si occuperanno dell’accoglienza e della sicurezza con una particolare attenzione alle regole da far rispettare durante lo svolgimento della manifestazione (anche e soprattutto in merito agli ultimi aggiornamenti della normativa Covid di settore).