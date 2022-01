Baltimora, è riuscito il primo trapianto di cuore sull’uomo da un maiale geneticamente modificato

Primo trapianto di successo del cuore di un maiale geneticamente modificato su un uomo. Il paziente che ha accettato l’operazione sperimentale è un 57enne, David Bennett. Il trapianto è durato otto ore ed è stato eseguito presso l’Università del Maryland a Baltimora. Il nuovo organo “crea il battito, crea la pressione, è il suo cuore“, ha detto il dottor Bartley Griffith, direttore del programma di trapianti del centro, nonché autore dell’intervento.

L’organo “funziona, sembra in maniera normale, ma non sappiamo cosa succederà domani, non era mai stato fatto prima”, ha aggiunto Griffith.

“Questo non è altro che un miracolo – ha detto il figlio del paziente, a Usa Today -. Questo è ciò di cui mio padre aveva bisogno ed è ciò che ha ottenuto”.