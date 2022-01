SOMMATINO. Nelle ultime ore sono due i nuovi casi di positività a fronte di 10 persone guarite dal Covid. E’ quanto l’Asp ha comunicato al sindaco Elisa Carbone. Dunque, continua a calare la curva del contagio a Sommatino.

In particolare, attualmente i casi complessivi presenti in paese, sulla base dei dati forniti dall’Asp di Caltanissetta, sono in totale 86.