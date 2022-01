A San Cataldo convocato il consiglio comunale per il prossimo 25 gennaio

SAN CATALDO. Il presidente del consiglio Romeo Bonsignore ha convocato il consiglio comunale per il prossimo 25 gennaio alle ore 17. L’assemblea pubblica si svolgerà presso l’Aula consiliare sala “Senatore Giuseppe Alessi”, al primo piano del Palazzo Comunale.

I componenti del Consiglio Comunale nonché gli altri destinatari, per partecipare alla seduta, devono essere in possesso di certificazione verde (Green Pass). In tempo utile, sarà individuato l’incaricato che procederà alla verifica del possesso della predetta certificazione, prima che si accedi in Aula. L’ordine del giorno prevede l’esame di questi punti:

1. Interrogazione consiliare del gruppo “Riprendiamoci la Citta’” relativa allo stato dell’arte ed eventuali contributi concessi al nostro Ente per la redazione del PIANO URBANISTCO GENERALE

2. Interrogazione consiliare del gruppo consiliare “Riprendiamoci la Citta’ relativa al Servizio di Igiene Ambientale – rispetto clausole contrattuali – RICHIESTA DI TRATTAZIONE IN VIA DI URGENZA

3. Interrogazione consiliare del gruppo “Riprendiamoci la Città’” relativa alla manutenzione stradale: qualità’ dei ripristini delle buche;

4. Interrogazione consiliare del gruppo “Scruscio” relativa alle attività avviate di manutenzione stradale ;

5. Interrogazione consiliare del gruppo “Tradizione e Futuro” relativa alla manutenzione strade: stato dell’arte;

6. Interrogazione consiliare del gruppo “Riprendiamoci la Citta'” relativa al Fondo Prequativo 2021 – utenze non domestiche esenzione o riduzione TARI-TOSAP-IMU;

7. Mozione consiliare del gruppo “Riprendiamoci la Citta'” relativa all’ avviso pubblico per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche,

da finanziare nell’ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – potenziamento dell’offerta dei servizi di Istruzione: dagli Asili Nido alle Università –

Investimento 1.3: “piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”, finanziato dall’Unione Europea – NEXT GENERATION EU [decreto n. 48040 del 02/12/2021];

8. Mozione consiliare dei gruppi: “Tradizione e Futuro – le Spighe” relativa ai Comitati di Quartieri;

9. Mozione consiliare del gruppo “le Spighe” relativa ad accertamenti TARI;

10. Mozione consiliare del gruppo “Rprendiamoci la Citta'” relativa alla fornitura al personale comunale di mascherine trasparenti per lettura labiale;

11. Mozione del gruppo “Partito Democratico ” relativa a “stop tampon tax. Il ciclo non é un lusso”;

12. Mozione del gruppo consiliare Partito Democratico” su adeguamento pubblicita’ in tema di calendario conferimento presso gli eco-punti mobili per i residente in zone non servite di tutte le tipologie di rifiuto differenziato;

13. Proposta del gruppo consiliare Riprendiamoci la Citta'” di modifica del Regolamento “Limitazione del consumo di nuovo suolo e mutamento delle destinazioni d’uso alla luce dei contenuti della L.R. 16/2016 e della Legge 308/2004. Regolamentazione sulla cessione di cubatura art. 5 comma 1 lettera c della L. 106/2011 e dell’art. 1 comma 21 e segg. della L. 308/2004″ di cui alla D.C.C. n° 72 del 10/04/2018”.