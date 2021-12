Vaccino: Musumeci, “In Sicilia 85% popolazione ha avuto 1a dose”

“In Sicilia l’85 per cento della popolazione ha ricevuto la prima dose, mentre il ciclo completo primario ha raggiunto l’81,73 per cento di siciliani. Negli ultimi giorni stiamo notando una crescita delle prime dosi, segno evidente che l’ area dei no vax si stia frantumando, si stia dividendo tra i pochi irriducibili e coloro che, superato lo stato di diffidenza iniziale, adesso si sono convinti che non c’e’ alternativo”.

A dirlo il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, partecipando a Omnibus su La7. “Abbiamo 81 ricoverati in terapia intensiva nell’Isola – ha proseguito -, non e’ un numero allarmante proprio perche’ si e’ compreso che con il vaccino, anche se arriva il contagio, si trasforma in una fastidiosa influenza”.