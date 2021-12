Vaccino: in arrivo in Sicilia centinaia di biologi per i tamponi

In Sicilia in arrivo alcune centinaia di biologi per potenziare il personale degli hub vaccinali nell’Isola: saranno destinati sia alla campagna vaccinale anti-covid sia alla somministrazione di tamponi. Ad annunciarlo stamane il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, e l’assessore alla salute, Ruggero Razza, nel corso della conferenza stampa a Palazzo Orle’ans, per il tradizionale scambio di auguri di fine anno con la stampa.

“Aumentano in Sicilia le prime dosi – ha detto Musumeci -. In atto c’e’ un’opera di conversione da parte di chi sembrava irriducibile. Adesso i nostri hub stanno lavorando con la possibilita’ di vaccinare quante piu’ persone possibili e stiamo consolidando la presenza del personale che si e’ rivelato insufficiente rispetto alla domanda del territorio”.

“Abbiamo dato esecuzione a una convenzione tra l’ordine nazionale dei biologi e il ministero della Salute – ha sottolineato Razza -. Si tratta di ricorrere a persone che non siano medici per svolgere competenze che rientrano nell’arco di tutte la professione sanitaria. Gia’ questa mattina i primi 20 biologi sono stati assunti a Palermo e si arrivera’ a 80. Complessivamente in Sicilia saranno alcune centinaia – ha concluso – e saranno destinati alla aree tamponi gia’ esistenti e a quelle aggiuntive”