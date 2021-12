SAN CATALDO. E’ risalita la curva del contagio a San Cataldo. Nelle ultime ore infatti si sono registrati 14 nuovi casi di contagio da Covid 19. Il tutto a fronte di zero guariti.

Pertanto, al momento, sulla base dei dati contenuti nel report dell’Asp, le persone positive in Città sono 90 di cui 89 in quarantena domiciliare e una ricoverata in malattie infettive.